消委会24小时健身中心︱今年首2月接49宗投诉 按年暴升逾两倍 约满自动续约、「1个月会籍」暗藏伏位

消委会24小时健身中心︱消委会去年接获涉及24小时健身中心的投诉达155宗，按年上升86.7%；今年首两个月，已多达49宗，按年暴增逾2倍。

消委会24小时健身中心︱去年投诉总数亦按年大增近一倍

该会调查全港11间24小时健身中心后发现，一般服务承诺期越长，折算后平均月费越低，但有健身室1个月会籍与1年会籍的平均月费差距超过2倍。消委会提醒，消费者选择时衡量个人需要，留意全年实际支出，亦要留意合约是否自动续期，及续约后的收费会否有所调整。

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消委会健身中心︱有中心网站有「1个月会籍」资讯 实则要至少参加2个完整月份

以24小时健身室Anytime Fitness为例，1个月、6个月、12个月的「每月」收费，分别是850元、650元及550元；另收取500元电子锁匙费及500元入会费500元（仅6个月及12个月会籍可豁免入会费）。该健身室1个月会籍与1年会籍的平均月费，分别为1850元及592元，差距超过2倍。

此外，4S Fitness、EFX24及MPower 24Fitnesd单月会籍收费，亦较1年会籍的平均月费，高出逾1倍。

其中，消委会发现有2间健身室，分别是「GO24 Fitness」（#7）及「ONYX」（#9），虽在其网站及实试中均提供「1个月会籍」的资讯，但实际上均要求消费者最少参加2个完整月份，若消费者只计划短期使用，应格外留神，以免超出预算。

撇除前述最少参加2个月的2间健身室及这1间未能提供「1个月会籍」计划的健身室后，调查发现其他各健身室1个月会籍最低平均月费（包括入会费及匙卡费在内）介乎498元至1850元，平均月费最低的健身室全港只有4间分店。

消委会提供

消委会健身中心︱经常接投诉 届满后仍收取费用

消委会指出，是次调查显示大部分健身室均采用每月自动转帐的收费模式，并会在「最短承诺期」届满后自动续约，转为「无合约形式」的每月或每4星期收费，通常续约后都会维持收取原有金额。

消委会指，过往接获不少消费者投诉，由于在合约期届满后健身室仍继续透过自动转帐收取费用，导致蒙受损失，涉沟通问题。该会提醒，消费者在购买会籍前应细阅自动续约条款、取消会籍及提早终止会籍政策，并留意合 约到期日，以免造成不必要的支出。

收集个人资料方面，消委会指有8间健身室则要求消费者在试玩时登记部分个人资料，如姓名、身份证号码（全部或首4位号码）、手机号码及/或电邮地址等。正式开设会籍时，除姓名及手机号码等基本联络资料外，10间健身室要求提交身份证号码，其中3间只记录首4位数字；有2间会扫描或拍摄身份证，以助自动填写资料；6间索取出生日期或月份；9间健身室以人脸识别作为主要入场安全设施，需收集面部影像，其他健身室则以电子锁匙、手机锁匙或匙卡进出。

消委会提醒健身室在收集个人资料时应遵循「必须而不超乎适度」的原则，确保符合《个人资料（私隐）条例》，并清楚说明资料用途、储存安排及相关保障措施。