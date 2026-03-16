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孙燕姿启德开骚两场爆满 带动消费人流增两至三倍 歌迷：「像大型嘉年华」

社会
更新时间：00:41 2026-03-16 HKT
发布时间：00:41 2026-03-16 HKT

华语流行天后孙燕姿于13日及15日在启德主场馆举行《就在日落以后》巡回演唱会香港站，吸引大批本地及海外歌迷入场，两场演出均全场爆满，场馆内气氛热烈，观众挥动灯海合唱，欢呼声不绝。

歌迷赞气氛好 商场餐厅爆满

不少海外歌迷专程来港观赏演出。来自澳洲的歌迷 Zac 表示：「为这场演唱会特地飞来香港，启德主场馆的舞台、灯光和音响完全是国际天王天后级水平，真的很值得！」 他指此行在港逗留五天，除了参与演唱会外，亦计划到访多个景点、餐厅及商场。 「连同演唱会门票、酒店、餐饮和购物，旅程预算大约二万港元。」他笑言，香港的盛事气氛强烈，整个启德区都充满活力，「这不只是一场演唱会，而是一趟完整的城市体验。」 

孙燕姿吧歌迷会资深成员思宇表示，孙燕姿三度巡回到港演出，但今次首次在启德主场馆开唱，是歌迷多年以来最期待的场地。「我从广州特地来港，觉得启德这里的气氛特别好，附近商场、餐厅全部爆满，整个启德区就像一个大型嘉年华！」

演唱会带动人流增两至三倍 

演唱会亦带动周边商户生意。启德零售馆多间餐厅人流较平日增加两至三倍，晚市时段不少餐厅在演出开始前已大排长龙，轮候时间接近半小时；便利店部分饮品及即食食品亦一度售罄。

启德体育园区过去一年已举办近50项、超过120场国际及本地体育与娱乐活动，主场馆累计吸引逾190万人次入场。体育园早前亦获《时代》杂志选为「2026年全球最佳胜地」之一。园方指，未来将继续引入大型体育、文化及娱乐活动，为市民与旅客带来更多精彩体验，向世界展示香港的活力与魅力。

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