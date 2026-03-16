新闻追击︱弹珠机杀入街市 小学生扭计「玩两手」 戒赌机构忧过早接触赌博损理财能力

日本、台湾盛行的弹珠机店，近期在全港各区涌现，店家招徕顾客招数五花八门，当中有店舖竟在街市开设，疑欲吸引买餸的家长顺道带同小朋友到店；部分店舖推出「学生优惠」，吸引学生下课后或午膳时间光顾；有店舖则以高价产品如iPhone及超市现金券作为奖品。有戒赌辅导机构表示，弹珠机游戏设计上符合赌博定义，忧虑尚未有分辨能力的年幼玩家过早接触，长远或影响其防范赌博及理财能力。

活动范围开舖 专攻学生客

弹珠机店热潮下，不少店舖选择在学校、补习社及兴趣班中心附近开设，专攻学生客。《星岛》记者早前巡视多间弹珠机店，发现有店舖在屯门街市开设，吸引不少街坊买餸时，顺道带小朋友到店内游玩；亦有刚放学的小学生经过时被弹珠机吸引，驻足在机前不愿走，最后家长花了20元兑换50粒弹珠，陪同小朋友「玩两手」，约15分钟便玩光所有弹珠。

葵涌有商家则推出学生优惠，以星期一「著校服送珠」作招徕，学生只需身穿校服，就可以免费获得20粒弹珠；粉岭有店舖推出充值优惠，穿着校服或持有学生证充50元送150珠，店内可见有不少学生、青少年和情侣。

市面的弹珠机玩法大致相近，玩家购买弹珠后，每局至少投入5粒弹珠开始游戏，系统会随机在2、4、6、8和10倍之间出一个赔率，每个赔率有相应的目标坑道，若弹珠弹入该坑道，便可获得奖励弹珠（投入弹珠乘以随机倍数），投入越多、奖励越多。过程中，玩家可「加注」弹珠，最多投入为99粒，10倍奖励最高990粒，每中50粒弹珠可获积分卡一张。

有店舖开设网上礼品商店，以「玩弹珠赢大奖」作招徕兑换高价商品。

采积分制 iPhone做奖品

店舖一般采用积分制，让玩家换取礼品，除了实用的家居电器如吸尘机、直发夹，亦有深受学生欢迎的文具、游戏卡包、盲盒公仔等。为了吸客，部分店舖更提供iPhone、无线耳机、游戏机等高价奖品，亦有商家开设网上礼品商店，以「玩弹珠赢大奖」作招徕，可兑换智能手机、平板电脑、手提电脑、PS5游戏机，甚至名牌香水、乐园门票及1,000元超市礼券。

「如果出的倍数高，入多些（弹珠），中奖机会就大些。」一名中学女生向记者「教路」，指玩弹珠机有技巧。她解释，不同弹珠机的中奖机率各有差异，部分机台相对较易中，但需要自行摸索。

该中学女生透露，平日每次到店消费数十元，当日仅用50元兑换200粒弹珠，短短15分钟便翻至数倍，虽然店舖有储珠服务，但她的帐户已累积至上限3,000粒弹珠，因此要将所有弹珠一次过「玩清」。过程中，她一度累积至「5大兜」弹珠，甚至玩到「想快啲完」，多次投入近百粒弹珠，希望快些输清「唔好再中」，最终花约一小时才将弹珠「玩清」，换得近70张积分卡。

不少商家在店内摆放自助购珠机，供客人以电子支付或现金购珠。

戒赌机构：易产生「结果可控」错觉

明爱展晴中心高级督导主任伍淑萍表示，弹珠机在设计上同时符合「涉及金钱」、「结果不可预测」及「结果不可逆转」3项赌博定义。她解释，玩家以现金购买弹珠作为游戏本钱，当拉动控制杆后，弹珠跌落不同洞口的结果是随机的，情况与六合彩搅珠相似；弹珠一旦跌入洞口，结果亦无法逆转，可见游戏设计属一种赌博工具，除非是弹珠免费供人游玩，否则难以否定其赌博性质。

她又提到，该游戏容易令人产生「可控制结果」的错觉，例如是透过调校拉杆力度，可影响弹珠去向，但实际上结果仍属随机；加上部分机种会显示不同赔率，玩家可在同一局内不断加注弹珠，「当玩家觉得自己有运气，或者觉得之前几铺都有奖赏，就会越加越多珠」，容易诱发「追赌」状态，令人出现成瘾反应，「会越玩越长时间，去的次数亦都越密。」

对于不少学生放学后在弹珠机店流连，也有家长带子女到店内消磨时间，她坦言，忧虑年幼玩家尚未有分辨能力，过早接触与赌博相似的游戏，长远或会影响他们防范赌博及理财的能力。

她续谓，现时不少弹珠机店以积分制度换领礼品，大部分换领的礼品为公仔、文具等低价值物品，但有店舖摆放智能电话外盒等作陈列品，忧虑或会出现玩家与店员私下商讨便可兑换高价礼品的情况，加上开设弹珠机店门槛较低，相关店舖或会持续增加，令更多青少年接触到这种符合赌博定义的游戏。

记者：何姵妤

摄影：汪旭峰