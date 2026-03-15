港铁荃湾线新信号系统启用 田北辰：具「单轨双行」提升稳定性

港铁荃湾线沿用多年的信号系统正式换代，并于今日（15日）启用。实政圆桌召集人田北辰、实政圆桌立法会议员庄豪锋今早到尖沙咀站，与港铁代表实地了解运作情况。田北辰表示，新系统采用第二代「以通讯为本列车控制」（CBTC）技术，并具备「单轨双行」功能，有望在突发事故时大幅减低服务受阻范围，提升铁路运作的稳定性。

新系统降低故障风险

田北辰指出，荃湾线旧有的信号系统自1996年沿用至今，设备老化，而新更换的「以通讯为本列车控制」（CBTC）第二代系统，则采用无线电技术传输信号，能大幅减少轨道旁的硬件设备，从而降低故障风险。他解释，西铁线虽已采用第一代CBTC系统，但因依赖电缆传输，容易因震动而出问题；而荃湾线、东铁线及南港岛线采用的第二代系统已实现全面无线化，故障机会自然更低。

此外，田北辰表示，更重要的是，新一代工程师都不会处理旧系统代码，换上现代化系统可以解决技术断层问题。他亦重提2019年中环站的试车事故，指当时因追求比全球标准更复杂的系统而导致意外，最改用稳定的「标准」系统，令工程延后五年。

「单轨双行」避免全线瘫痪

新系统最重要的功能之一，是技术上可实现「单轨双行」。田北辰表示，以往若任何路段出现故障，整条线便会瘫痪。新系统则可在事故发生时，利用转线位即时调度，让其中一条路轨作双向行车，虽然班次会减慢，但至少能维持有限度服务，乘客无需中途下车转乘其他交通工具。

不过，他对港铁周日仅以3分钟一班的非繁忙时间标准测试系统表示质疑，认为未能真正模拟平日繁忙时间2分钟一班的压力。他强调，在高密度班次下，列车能否精准对位月台幕门是「见真章」的重点，可惜是次未能实测。他期望港铁在日后为港岛线、将军澳线及观塘线更换系统时，能采用平日繁忙时间的标准作更全面的测试。