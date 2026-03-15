小红书晒「奇葩收症」 自称公院医生疑泄患者私隐 院方正检视：倘违规会跟进

一名自称香港公立医院的医生，日前在内地社交平台「小红书」以「奇葩收症」为题发文，并附上一张怀疑截取自医院管理局内部电子病历系统的图片，内容涉及一名年长病人的病历及出院安排等敏感个人资料。九龙中医院联网发言人回复《星岛头条》查询时没有确认涉事人是否公院医生，仅表示联网重视保障病人私隐，会检视事件，如果发现有员工违规，会按既定程序处理，有需要时转交相关监管机构跟进。

曾呻工作压力大：QE真不是人呆的地方

翻查该发帖者的帐号纪录，其个人简介自称为「香港医生」，曾于去年7月上载一张身穿印有「QEH」（伊利沙伯医院）字样医生袍的自拍照，并以简体字发文，抱怨在QE工作压力巨大，形容「QE真不是人呆（待）的地方，早七晚六不间断」，更表示「恨不得把午饭戒了」。

网民批缺乏职业道德

至于涉事截图，虽然未显示病人姓名及联络电话，无法直接识别其个人身份，但公然展示病人病历的行为，引发大量网民留言批评，质疑发帖者缺乏职业道德，严重侵犯病人私隐。事件在网上发酵后，该帖文已于周五（13日）被删除，目前已无法查看。

联网：绝不容许员工以任何形式泄露病人私隐

九龙中医院联网发言人回复《星岛头条》查询时表示，联网非常重视保障病人私隐，所有员工必须严格遵守相关规定，以保障病人私隐不受侵犯。联网绝不容许员工，以任何形式泄露病人私隐的行为。联网会检视事件，如果发现有员工违反规定，会根据既定人事程序处理，有需要时转交相关监管机构跟进。

《星岛头条》正向个人私隐专员公署查询。