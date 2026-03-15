Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气｜初春「忽冷忽热」 天文台调高预测3.19最高26度 「回南天」杀到湿度达95%

社会
更新时间：12:37 2026-03-15 HKT
发布时间：12:37 2026-03-15 HKT

【天文台/天气】初春天气乍暖还寒，过去周末「翻风」天气较为清凉，不过根据天文台预测，本周天气将有所回暖，周四（19日）最高气温料达26度，上水或高见28度。

天气︱周三起迎「回南天」

天文台九天天气预报显示，本港气温将逐步回升，明日（16日）至周三（18日）最高气温预计为24度，至本周四（19日），预测最高气温将升至26度，较对上一报提高了1度，当日下午上水更高达28度，市区则介乎25度。

冬去春来亦是「回南天」的季节。天文台预测，本周三至周五（18日至20日）期间，相对湿度最高将达95%。而由周六（21日）至下周二（24日），湿度则会稍为回落，但仍会维持在70%至90%之间。

天文台表示，现时影响广东的干燥东北季候风会在未来数日逐渐缓和，该区天气渐转潮湿，日间温暖。预料一股偏东气流会在本周后期影响沿岸地区。同时，一道云带会覆盖华南。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
21小时前
警员在单位调查堕楼原因。杨伟亨摄
荃湾两岁男童堕楼重伤 父自行将儿子抱往医院抢救 惜伤重不治
突发
1小时前
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
时事热话
4小时前
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
生活百科
12小时前
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
影视圈
17小时前
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇闻趣事
6小时前
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
投资理财
7小时前
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
饮食
19小时前
错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错
错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错
海外置业
22小时前