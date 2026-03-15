天气｜初春「忽冷忽热」 天文台调高预测3.19最高26度 「回南天」杀到湿度达95%

【天文台/天气】初春天气乍暖还寒，过去周末「翻风」天气较为清凉，不过根据天文台预测，本周天气将有所回暖，周四（19日）最高气温料达26度，上水或高见28度。

天气︱周三起迎「回南天」

天文台九天天气预报显示，本港气温将逐步回升，明日（16日）至周三（18日）最高气温预计为24度，至本周四（19日），预测最高气温将升至26度，较对上一报提高了1度，当日下午上水更高达28度，市区则介乎25度。

冬去春来亦是「回南天」的季节。天文台预测，本周三至周五（18日至20日）期间，相对湿度最高将达95%。而由周六（21日）至下周二（24日），湿度则会稍为回落，但仍会维持在70%至90%之间。

天文台表示，现时影响广东的干燥东北季候风会在未来数日逐渐缓和，该区天气渐转潮湿，日间温暖。预料一股偏东气流会在本周后期影响沿岸地区。同时，一道云带会覆盖华南。