宁汉豪 : 未来5年政府工程开支每年平均达1280亿 冀鼓励私人项目更快起动

发展局局长宁汉豪今日( 14日 )表示，财政预算案表明未来5年的政府工程开支，每年平均维持在1280亿元的高水平，体现政府对基建及工程发展的承担，亦希望鼓励业界更丰盛成长，创造更多就业机会；另外政府亦陆续推出多项措施，鼓励私人项目更快起动。

当局冀在无人机、机械人及AI方面推更多系统 提升生产力降低成本

宁汉豪出席香港工程师学会活动开幕典礼，致辞时表示，面对庞大工程量，要解决人才需求、提升生产力及降低成本，必须利用创新科技。政府过去几年已在这方面打好基础，例如推广应用建筑信息模拟技术（BIM）、组装合成建筑法（MiC）、综合数码平台（iCWP）、数码工程监督系统（DWSS）、安全智慧工地系统（4S）等。然而科技发展一日千里，不进则退，为此，今年财政预算案提出拨款10亿元注资「建造业创新及科技基金」，亦为香港建筑科技研究院预留一亿元，政府会善用有关拨款，与业界一同推动研发和应用，其中发展局已主动与持份者合作，希望在无人机、机械人及人工智能（AI）方面推出更多系统，先行先试，并推动私人界别采用。

宁汉豪续说，国家「十五五」规划为建造业未来指明方向，要求提升这个行业的全球地位和竞争力，而香港拥有「背靠祖国、联通世界」的独特优势，可发挥关键作用。香港多年来在大型基建项目的推展和管理累积丰富经验，拥有优秀人才、世界水平的专业标准和卓越的工程项目管理，获奖无数，为发展成为「国际基建中心」打好基础，而政府正积极引入海外和内地的先进建筑方法、物料和技术。展望未来，她鼓励业界不单服务香港，亦要服务国家和世界，让工程项目裨益全球人民和社会。