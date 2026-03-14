启德体育园膺《时代杂志》「全球最佳胜地」 成唯一入选香港景点 突显「香港主场」竞争力

《时代杂志》近日公布年度「2026年全球最佳胜地（World's Greatest Places）」名单，刚踏入开幕一周年的启德体育园成功入选，成为榜单中唯一来自香港的景点，不仅彰显其作为国际级综合体育及休闲娱乐地标的定位，亦突显「香港主场」在全球旅游及盛事版图上的影响力与竞争力，成为备受国际瞩目的全新旅游目的地。

启德体育园将继续引入高水平体育、文化及娱乐活动

启德体育园发言人表示，非常荣幸获《时代杂志》选为全球最佳胜地之一，这不仅是对启德体育园世界级设施及多元体验的肯定，亦彰显香港作为国际体育及盛事之都的吸引力。启德体育园将继续引入高水平体育、文化及娱乐活动，为市民与旅客带来更多精彩体验，向世界展示香港的活力与魅力。

「2026年全球最佳胜地（World's Greatest Places）」名单精选全球100个最值得到访及体验的卓越目的地，涵盖酒店、邮轮、餐饮、文化设施、博物馆、公园等，具备创新理念、文化体验或崭新旅游价值的地标景点。