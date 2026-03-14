智慧交通联盟正式成立  陈美宝：今年目标让自动驾驶逐步走向商业营运

「智慧交通联盟」今（14日）正式成立，联盟由智慧出行、自动驾驶、公共交通及科技创新等领域的企业共同组成，旨在汇聚业界力量、配合香港智慧交通政策部署，推动自动驾驶与智慧出行加速落地。

成立仪式今早在数码港举行，运输及物流局局长陈美宝、创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭和运输署署长李颂恩等出席并担任主礼嘉宾。陈美宝致辞时表示，「智慧交通」不仅是单一技术的革新，而是一项涵盖城市管理、法规安排与出行文化的系统性工程。她表示，今年的目标是让自动驾驶由试验迈向规模化，并逐步走向商业营运。她指，香港具备世界级交通基建，有高度标准化的道路网络及世界领先的国际金融平台，有优势吸引内地及海外自动驾驶龙头企业来港。

研推展「交通管理平台」料香港仔先试行

她续指，正积极研究推展「交通管理平台」，希望利用大数据和人工智能技术，推动交通管理数字化，预计首先会在市区的香港仔试行，并考虑陆续推展至更多区域。平台会整合更多交通数据，预测变化、识别樽颈、制定应急方案，协助管理同时方便市民规划行程。她指出，香港仔区域虽小，但人车争路情况频繁，亦有很多小巴及巴士出入，一旦发生事故便会造成阻塞。平台将协助提升事故处理效率，保障行人及公共交通通行。

谈及的士服务改革，陈美宝表示，4月1日起，全港的士必须提供至少两种电子支付方式，包括一种二维码及一种非二维码支付。她希望推动的士行业升级转型，为市民提供更好的服务 。她又指，政府去年10月通过网约车平台规管框架，预计今年第四季让首批合法网约车平台投入服务。

同场举办了「智慧交通圆桌论坛」。

左起：陈恒镔、杨楠、李一凡、郑叶青、及朱嘉敏。

张欣宇：联盟助推动智慧交通加速落地

智慧交通联盟理事长张欣宇表示，香港在智慧交通方面，有优越的环境，不仅可以通过自动驾驶等技术发展新的产业机遇，更可以通过技术提升包括点对点交通、公交等服务的效率和质素，造福市民。他表示，联盟将成为政府、业界与市民之间的桥梁，推动智慧交通在香港加速落地。

联盟由立法会议员陈绍雄担任创会主席，创始机构会员包括机管局、港铁和数码港等。联盟以「创新、协作、可持续」为核心价值，重点聚焦辅助驾驶与无人驾驶技术发展，将通过搭建业界领先企业、研发机构及政府部门之间的跨界交流合作平台，共同促进香港智慧交通生态的协作与发展。

联盟将着重推动技术与政策沟通

成立仪式同场举办了「智慧交通圆桌论坛」，联盟成员及业界专家就「智慧交通及自动驾驶在香港的未来发展」进行深入探讨。论坛聚焦政策解读、技术挑战与创新路径，以及跨界协作模式。

展望未来，联盟将着重推动技术与政策沟通、累积示范场景的实证经验、促进交通营运与科技企业之间的协作，并探索与大湾区城市在测试、标准和场景方面的互补空间。联盟期望在务实基础上，促进本地智慧交通逐步成熟，为未来更广泛的应用打好基础。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元

