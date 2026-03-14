伊朗局势｜郑恩赐：市民毋须过分担心短期波动 需坚守分散投资原则             

近日中东局势紧张，积金局行政总监郑恩赐提醒市民，强积金是长线退休储蓄计划，毋须过分担心短期波动，并鼓励成员，特别是年轻人可采取较进取的策略，及坚守分散投资原则，确保强积金能稳阵持平地推进。

行政费削半 savings 目标可悭500亿元

强积金「积金易」（eMPF）电子平台自去年6月启用以来，成效显著。郑恩赐今（14日）在电台节目表示，电子化带来的规模效益，让行政费得以大幅下调，预计明年平均行政费将降至0.29%，较积金易平台推出前减半。他预测，随著电子使用率及资产值持续上升，原先估计需十年才能达到的0.2%至0.25%的收费水平，可节省500亿元，甚至有机会在五年之内达到。这笔节省下来的费用将直接惠及全港的「打工仔」。

郑恩赐表示，目前「积金易」平台，12个受托人及其下22个计划已成功迁移至平台，资产总值占强积金体系98%。雇主注册率已达七成，而约三分之一的雇员亦已完成注册。

他指出，平台的推出成功扭转了过往依赖纸本操作的习惯。在此之前，三分之二的强积金指示是透过纸本提交；平台启用后，情况完全逆转，现时平均有七成的指示是透过电子方式进行，最近2月份的电子化比例更高达八成半，反映用户逐渐适应并乐于使用更便捷的电子服务。

目标年中就供款入息水平提交建议

另外，强积金供款最低及最高入息水平约12年未有调整，积金局表示正检讨2022至2026年周期入息水平。郑恩赐表示，根据法定检讨机制，若紧贴当前的入息数据，最低入息水平应为10,500元，而最高入息水平（按全港入息第90个百分位数计算）更应达到60,000元，与现行的30,000元有相当大的距离。不同持分者都认为有必要调整，惟对于调整的幅度，劳资双方意见不一。积金局会考虑不同因素，包括就业收入数据等提出建议，标在今年年中向政府提交具体建议方案。

对于「积金易」平台启用初期接获约2,400宗投诉，郑恩赐解释，相对于平台处理近750万宗交易，投诉比例极低。投诉主要源于用户需要时间适应新系统，例如雇主在填写供款表格时出错，或雇员因过往在不同受托人登记的姓名格式（如英文名缩写、全名次序）与身份证不完全相符，导致户口资料未能即时显示。他强调，积金局团队正持续优化平台设计及用户指引，以改善用户体验及减少相关问题。

强积金「全自由行」首阶段年底推行

另外，积金局正分两阶段推行强积金「全自由行」安排，首阶段预计于今年底推出，主要涵盖2025年5月1日（即取消对冲方案实施日）或以后入职的新雇员。这些雇员将可每年一次，将其雇主强制性供款的部分，自由转移至自己选定的强积金计划。

至于第二阶段，即扩展至所有现职雇员的安排，政府预计于明年上半年向立法会提交修例草案。他预期，随著「积金易」平台的普及、取消对冲的实施，以及「全自由行」的推出，这三大举措将共同赋予「打工仔」更大的自主权去管理其强积金资产，在竞争下亦有助推动市场降低收费，同时提升服务。

「懒人基金」（即预设投资策略）自2017年推出至今近九年，郑恩赐表示，积金局正对其进行全面检讨，预计年底完成并公布结果。检讨范畴广泛，包括收费水平、自动降险机制及资产配置，会重新审视股债比例等。

郑恩赐亦重申，积金局欢迎政府考虑将「北部都会区」发展相关的长期债券纳入强积金可投资产，前提是能为计划成员带来好的回报。对于有建议容许市民以强积金作置业首期，他则明确表示，政府已表明需维持强积金作为退休保障的初衷，不会考虑此建议。

拖欠供款拟设两级附加费加强阻吓

对于雇主拖欠强积金供款的问题，郑恩赐强调，大部分雇主都是奉公守法准时供款，过去一年无法追回的欠款只是约为1,700万元，相对于每年数百亿的总供款额，比例相对是少数目。为促使雇主尽快补交欠款，他指，局方正研究财政预算案中提出的「分级制」附加费建议。现行做法不论拖欠多久，附加费划一为欠款的5%，缺乏递进式罚则。他指，新建议倾向设立多一级或两级附加费，如由5%增至10%，对拖欠时间较长的雇主需缴交更高罚款，从而鼓励其尽早还款。积金局即将就此展开咨询，收集持份者意见后再交由政府立法。



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