油价急升︱环境局将约见本地主要车用燃油供应商 敦促加强油价资讯透明度

近期油价因应中东局势而急升。环境及生态局今日( 13日 )于社交平台发文，指能源对香港的经济和社会运作攸关重要，政府在能源方面的的首要目标是保障香港能源供应稳定。鉴于中东地区的局势，政府已和两间电力公司及主要能源公司加强联系，确认现时香港能源供应保持稳定。

国际原油价格变动与车用燃油零售价调整未必同步

原油与成品油是不同的产品，因此在中东地区局势影响下国际原油价格（例如伦敦布兰特原油）的变动与车用燃油零售价的调整未必同步。例如伦敦布兰特原油曾在上星期下跌约两成，但同期无铅汽油及柴油的成品油价（普氏平均价）仍然上升约两成。

环境及生态局将会约见本地主要车用燃油供应商，跟进如何向公众加强资讯透明度。资料图片

环境及生态局今日（13日）已向本地主要车用燃油供应商重申他们应加强资讯透明度，向消费者和公众披露更多与车用燃油价格变化相关的资料和数据，加强公众的了解。资料图片

为了让公众更好了解车用燃油价格变化的资讯，环境及生态局今日（13日）已向本地主要车用燃油供应商重申他们应加强资讯透明度，向消费者和公众披露更多与车用燃油价格变化相关的资料和数据，加强公众的了解。环境及生态局将会约见本地主要车用燃油供应商，跟进如何向公众加强资讯透明度。

相关新闻:

油价急升︱航空公司齐加燃油附加费 大湾区航空去日本加至$290 即睇CX／UO／HX／GBA新收费

政府会继续密切留意地缘政治变化、国际能源价格走势及本地燃料供应的情况，保障香港能源供应稳定。