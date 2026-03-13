梅子林村命案 被告自辩称受毒品影响下误杀 坚称无使用武器施袭 但同意死者并非捐地洞「吸地气」而死

52岁营地负责人2022年4月中涉嫌在马鞍山梅子林村住所杀害38岁同居女友，女友遍体鳞伤、14根肋骨及肩胛骨断裂，他翌早报案求助自首，警方到场发现死者赤裸倒毙，并发现可卡因、大麻等毒品及吸毒工具。被告否认谋杀罪，今于高等法院在4男3女陪审团席前进行第8日审讯。被告今出庭自辩，忆述他曾要求死者「捐入个窿度」，死者最终自行爬到门廊地洞，他坚称当时没有手持任何武器袭击死者，相信他箍住死者、死者撞到枱角又「跌落地」，才令死者身上多处骨折。控方质疑被告就死者死亡过程提出4个版本，他曾向警方承认「人系我杀嘅」，又曾称死者「自己捐入个窿度吸气死」，现作供又指他受药物影响才误杀死者。

自辩称受毒品影响误杀死者并非以武器袭击对方

控方开案陈词指，案发于2022年4月13日晚上至翌早6时许，52岁男被告邓龙辉与38岁死者霍倩仪，2人单独在马鞍山梅子林村单层石屋内，2人初则口角继而动武，被告重创死者，翌早6时许报案自称杀害了女友。被告在自愿录影会面中供称，他案发前4个月与死者开始冲突频生，大多围绕工作金钱事宜，案发当晚两人再起口角，当时反复指称死者是外星人，要尽快到屋外门廊地洞投胎转世。

邓今出庭自辩指，他曾指死者「咁麻烦咁想死」，要求死者「捐入个窿度死啦」，死者跟从其指示自行爬到门廊地洞，他曾向死者称「你捐落去快啲死啦」。邓在庭上承认「我真系有叫佢入个窿度」，但同意死者并非因在地洞「吸地气」而死。对于死者身上多处骨折，邓指「可能我箍住佢个时，或者撞到枱角，或者可能箍住佢个时佢跌落地」，但邓称他「绝对无」使用硬棍或其他武器袭击死者。

邓强调他没有意图杀害死者，也没有意图令死者身体严重受伤。他指自己当日受毒品影响才误杀死者，并在4男3女陪审团面前表明他不承认谋杀罪，但承认误杀罪。

称向警承认杀了死者旨在「等差人紧张啲快啲上嚟」

控方指出，邓曾就死者死亡提出4个版本：（1）邓杀害死者后打999报警，向警方称「人系我杀嘅」；（2）死者自行爬到地洞，吸气半小时后死亡；（3）邓指示死者「自己捐入个窿度吸气死」、「你捐落去快啲死啦」，死者跟从他指示，令他间接杀害了死者；（4）受毒品影响后杀害了死者，但意图杀害死者或令死者身体严重受伤。

控方质疑邓在头三个版本「讲个啲唔系事实」，邓回应指：「唔系 」，补充指「咁我真系有叫佢入个窿度」。邓同意死者并非因在地洞「吸地气」而死，他解释报案时称他杀了死者，原因是为了吸引警方注意，「等差人紧张啲，快啲上嚟」。

控方问邓，若他没有杀害死者，而是死者自行寻死 ，为何报警时谎称他杀了死者。邓指：「个时我唔系好清醒」，重申他当时受毒品影响，而他报警时「咁无人睬我，咪话我杀咗人啰」。邓又解释当时「差人好似打电话问咗好多嘢，我情绪好似唔系咁好」。

邓承认案发前曾吸毒，又承认他当时「好多嘢谂唔到」。控方指出邓杀害死者时并非受到药物影响，惟邓称：「唔同意」。邓指他由20多岁起每晚吸毒，为求「放工后解压放松」。他每晚服用K仔、大麻、可卡因三款毒品，「食完一只食一只，分开食」，「不嬲三样一齐食」， 「食咗K仔先，之后食『可乐（可卡因）』，再食大麻中和番」，「咁食好似舒服啲」。

案件编号：HCCC107/2024

法庭记者：刘晓曦