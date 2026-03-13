Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅子林村命案 被告自辩称受毒品影响下误杀 坚称无使用武器施袭 但同意死者并非捐地洞「吸地气」而死

社会
更新时间：17:06 2026-03-13 HKT
发布时间：17:06 2026-03-13 HKT

52岁营地负责人2022年4月中涉嫌在马鞍山梅子林村住所杀害38岁同居女友，女友遍体鳞伤、14根肋骨及肩胛骨断裂，他翌早报案求助自首，警方到场发现死者赤裸倒毙，并发现可卡因、大麻等毒品及吸毒工具。被告否认谋杀罪，今于高等法院在4男3女陪审团席前进行第8日审讯。被告今出庭自辩，忆述他曾要求死者「捐入个窿度」，死者最终自行爬到门廊地洞，他坚称当时没有手持任何武器袭击死者，相信他箍住死者、死者撞到枱角又「跌落地」，才令死者身上多处骨折。控方质疑被告就死者死亡过程提出4个版本，他曾向警方承认「人系我杀嘅」，又曾称死者「自己捐入个窿度吸气死」，现作供又指他受药物影响才误杀死者。

自辩称受毒品影响误杀死者并非以武器袭击对方

控方开案陈词指，案发于2022年4月13日晚上至翌早6时许，52岁男被告邓龙辉与38岁死者霍倩仪，2人单独在马鞍山梅子林村单层石屋内，2人初则口角继而动武，被告重创死者，翌早6时许报案自称杀害了女友。被告在自愿录影会面中供称，他案发前4个月与死者开始冲突频生，大多围绕工作金钱事宜，案发当晚两人再起口角，当时反复指称死者是外星人，要尽快到屋外门廊地洞投胎转世。

邓今出庭自辩指，他曾指死者「咁麻烦咁想死」，要求死者「捐入个窿度死啦」，死者跟从其指示自行爬到门廊地洞，他曾向死者称「你捐落去快啲死啦」。邓在庭上承认「我真系有叫佢入个窿度」，但同意死者并非因在地洞「吸地气」而死。对于死者身上多处骨折，邓指「可能我箍住佢个时，或者撞到枱角，或者可能箍住佢个时佢跌落地」，但邓称他「绝对无」使用硬棍或其他武器袭击死者。

邓强调他没有意图杀害死者，也没有意图令死者身体严重受伤。他指自己当日受毒品影响才误杀死者，并在4男3女陪审团面前表明他不承认谋杀罪，但承认误杀罪。

称向警承认杀了死者旨在「等差人紧张啲快啲上嚟」

控方指出，邓曾就死者死亡提出4个版本：（1）邓杀害死者后打999报警，向警方称「人系我杀嘅」；（2）死者自行爬到地洞，吸气半小时后死亡；（3）邓指示死者「自己捐入个窿度吸气死」、「你捐落去快啲死啦」，死者跟从他指示，令他间接杀害了死者；（4）受毒品影响后杀害了死者，但意图杀害死者或令死者身体严重受伤。

控方质疑邓在头三个版本「讲个啲唔系事实」，邓回应指：「唔系 」，补充指「咁我真系有叫佢入个窿度」。邓同意死者并非因在地洞「吸地气」而死，他解释报案时称他杀了死者，原因是为了吸引警方注意，「等差人紧张啲，快啲上嚟」。

控方问邓，若他没有杀害死者，而是死者自行寻死 ，为何报警时谎称他杀了死者。邓指：「个时我唔系好清醒」，重申他当时受毒品影响，而他报警时「咁无人睬我，咪话我杀咗人啰」。邓又解释当时「差人好似打电话问咗好多嘢，我情绪好似唔系咁好」。

邓承认案发前曾吸毒，又承认他当时「好多嘢谂唔到」。控方指出邓杀害死者时并非受到药物影响，惟邓称：「唔同意」。邓指他由20多岁起每晚吸毒，为求「放工后解压放松」。他每晚服用K仔、大麻、可卡因三款毒品，「食完一只食一只，分开食」，「不嬲三样一齐食」， 「食咗K仔先，之后食『可乐（可卡因）』，再食大麻中和番」，「咁食好似舒服啲」。

案件编号：HCCC107/2024
法庭记者：刘晓曦

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
22小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
5小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
5小时前
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
8小时前