聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费

聋哑人士陈美华的父亲离世前更改遗嘱执行人为大厦女保安，该女保安其后占用陈父的李郑屋邨单位，更于2021年将陈美华逐出家门，陈美华遂入禀向女保安申索单位近4成业权和驱逐行为的赔偿。案件去年在区域法院经审讯后，暂委法官刘胜欣今下判词指，陈父在购买物业前曾向陈美华商讨「夹钱、买楼」，及后订立首份遗嘱确认陈美华对购买物业有金钱贡献，显示陈美华可获部分业权，而女保安更换物业的门锁，其行为确实能被视为驱逐陈美华，终声明陈美华拥有约38%的业权，女保安须支付2百元作非法驱逐的象征式赔偿，并须承担讼费。

原告为59岁陈美华，是死者陈国的亲生女儿；被告为萧荣娟，分别以死者陈国的唯一遗产执行人及个人身份被控。

刘官在判词提及，陈父在购买物业前曾向陈美华商讨「夹钱、买楼」，及后订立首份遗嘱确认陈对购买物业有金钱贡献，显示陈可获部分业权，而女保安萧荣娟更换物业的门锁，其行为确实能被视为驱逐陈。刘官声明陈拥有约38%的业权，萧以信托方式为陈持有物业，萧须支付2百元作非法驱逐的象征式赔偿，并须承担讼费。

案件编号：DCCJ1098/2023

法庭记者：黄巧儿