观音借库2026｜一文睇清观音开库金额、规矩 红磡观音庙交通安排（附14间庙宇开放时间）

观音借库｜每年农历正月廿六是「观音开库」（又称观音借库）的传统日子。在正月廿五晚踏入子时（晚上11时）起，善信便会到各大观音庙排队借库，祈求新一年好运。下文为读者精心整理观音借库的含意、借库金额、参拜规矩、及全港14间庙宇的开放时间！

民间相信农历正月廿六日为「观音开库」之日。传统上，善信会带备祭品（如香烛、观音衣）前往观音庙拜祭，随后于「金银库」取得写有银码的利是，此过程称为「借库」。善信亦讲求「有借有还」，翌年开库前会回到观音庙酬谢神明，称为「还库」。

返回目录

观音借库金额及意义

每间庙宇的库房形式、宝烛与库钱银码各有不同，但普遍有两个共通点。其一，借库用的宝烛（包含香烛、平安符及观音衣）不只为借取财运，更重要是祈求福气、消灾解难。

其二，传统上非常重视「有借有还」，向观音借库后，必定会在翌年开库前还库。至于借库利是上的金额，一般由3000万至10亿不等，但这仅为一个「意头」，象征性地向观音借来好运与祝福，金额大小并非重点。

返回目录

观音开库参拜规矩

为确保安全及秩序，善信进入庙宇时有特定规矩。所有善信只限携带3支细香，每支细香直径不可大于0.8厘米，全长不可超过50厘米。特别要注意，在红磡观音庙及铜锣湾大坑莲花宫，点香区均设于庙外，参拜人士必须在庙外指定的区域点香。此外，所有庙宇范围内均禁止燃点蜡烛及燃烧宝帛。

返回目录

红磡观音庙特别交通及排队安排

作为借库热点，红磡观音庙在观音开库期间（3月13日晚上11时至3月14日晚上8时）将实施特别人流管制及交通措施。警方会于3月13日下午4时起，于红磡观音庙附近分阶段实施临时改道及封路，范围包括差馆里、获嘉道、观音街及平治街，驾驶人士需留意现场指示。

同时，庙旁的香港考评局外行人路将设立「关爱区」，为70岁或以上长者、行动不便及有需要人士提供座位。有需要人士可联络现场警务人员，以获安排轮候。

返回目录

红磡观音庙在观音开库期间将实施特别人流管制及交通措施。九龙城警区FB图片

庙旁的香港考评局外行人路将设立「关爱区」，为70岁或以上长者、行动不便及有需要人士提供座位。九龙城警区FB图片

全港14间可借库庙宇及开放时间

华人庙宇委员会辖下共14间庙宇提供观音开库，具体开放时间如下：

红磡观音庙 ：3月13日晚上11时至3月14日晚上8时（注意：3月13日下午4时将提早关门以作准备）

：3月13日晚上11时至3月14日晚上8时（注意：3月13日下午4时将提早关门以作准备） 大坑莲花宫 ：3月13日晚上11时至3月14日晚上6时

：3月13日晚上11时至3月14日晚上6时 筲箕湾天后古庙 ：3月13日晚上11时至3月14日晚上6时

：3月13日晚上11时至3月14日晚上6时 香港仔天后古庙 ：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时

：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时 黄泥涌北帝谭公庙及天后庙 ：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时至下午5时

：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时至下午5时 筲箕湾谭公庙 ：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时

：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时 湾仔玉虚宫（北帝庙） ：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时

：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时 鸭脷洲洪圣古庙 ：3月13日晚上11时至3月14日凌晨1时；3月14日上午8时至下午5时

：3月13日晚上11时至3月14日凌晨1时；3月14日上午8时至下午5时 土瓜湾天后古庙 ：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时30分至下午5时30分

：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时30分至下午5时30分 深水埗天后庙 ：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时至下午5时

：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时至下午5时 茶果岭天后庙 ：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午7时至晚上7时

：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午7时至晚上7时 红磡北帝古庙 ：3月14日上午8时至下午7时

：3月14日上午8时至下午7时 深水埗三太子及北帝庙：3月14日上午7时至晚上7时

返回目录