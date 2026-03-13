Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观音借库2026｜一文睇清观音开库金额、规矩 红磡观音庙交通安排（附14间庙宇开放时间）

社会
更新时间：13:16 2026-03-13 HKT
发布时间：13:16 2026-03-13 HKT

观音借库｜每年农历正月廿六是「观音开库」（又称观音借库）的传统日子。在正月廿五晚踏入子时（晚上11时）起，善信便会到各大观音庙排队借库，祈求新一年好运。下文为读者精心整理观音借库的含意、借库金额、参拜规矩、及全港14间庙宇的开放时间！

甚么是观音借库？

民间相信农历正月廿六日为「观音开库」之日。传统上，善信会带备祭品（如香烛、观音衣）前往观音庙拜祭，随后于「金银库」取得写有银码的利是，此过程称为「借库」。善信亦讲求「有借有还」，翌年开库前会回到观音庙酬谢神明，称为「还库」。

返回目录

观音借库金额及意义

每间庙宇的库房形式、宝烛与库钱银码各有不同，但普遍有两个共通点。其一，借库用的宝烛（包含香烛、平安符及观音衣）不只为借取财运，更重要是祈求福气、消灾解难。

其二，传统上非常重视「有借有还」，向观音借库后，必定会在翌年开库前还库。至于借库利是上的金额，一般由3000万至10亿不等，但这仅为一个「意头」，象征性地向观音借来好运与祝福，金额大小并非重点。

返回目录

观音开库参拜规矩

为确保安全及秩序，善信进入庙宇时有特定规矩。所有善信只限携带3支细香，每支细香直径不可大于0.8厘米，全长不可超过50厘米。特别要注意，在红磡观音庙及铜锣湾大坑莲花宫，点香区均设于庙外，参拜人士必须在庙外指定的区域点香。此外，所有庙宇范围内均禁止燃点蜡烛及燃烧宝帛。

返回目录

红磡观音庙特别交通及排队安排

作为借库热点，红磡观音庙在观音开库期间（3月13日晚上11时至3月14日晚上8时）将实施特别人流管制及交通措施。警方会于3月13日下午4时起，于红磡观音庙附近分阶段实施临时改道及封路，范围包括差馆里、获嘉道、观音街及平治街，驾驶人士需留意现场指示。

同时，庙旁的香港考评局外行人路将设立「关爱区」，为70岁或以上长者、行动不便及有需要人士提供座位。有需要人士可联络现场警务人员，以获安排轮候。

返回目录

红磡观音庙在观音开库期间将实施特别人流管制及交通措施。九龙城警区FB图片
红磡观音庙在观音开库期间将实施特别人流管制及交通措施。九龙城警区FB图片
庙旁的香港考评局外行人路将设立「关爱区」，为70岁或以上长者、行动不便及有需要人士提供座位。九龙城警区FB图片
庙旁的香港考评局外行人路将设立「关爱区」，为70岁或以上长者、行动不便及有需要人士提供座位。九龙城警区FB图片

全港14间可借库庙宇及开放时间

华人庙宇委员会辖下共14间庙宇提供观音开库，具体开放时间如下：

  • 红磡观音庙：3月13日晚上11时至3月14日晚上8时（注意：3月13日下午4时将提早关门以作准备）
  • 大坑莲花宫：3月13日晚上11时至3月14日晚上6时
  • 筲箕湾天后古庙：3月13日晚上11时至3月14日晚上6时
  • 香港仔天后古庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时
  • 黄泥涌北帝谭公庙及天后庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时至下午5时
  • 筲箕湾谭公庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时
  • 湾仔玉虚宫（北帝庙）：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时
  • 鸭脷洲洪圣古庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨1时；3月14日上午8时至下午5时
  • 土瓜湾天后古庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时30分至下午5时30分
  • 深水埗天后庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时至下午5时
  • 茶果岭天后庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午7时至晚上7时
  • 红磡北帝古庙：3月14日上午8时至下午7时
  • 深水埗三太子及北帝庙：3月14日上午7时至晚上7时

返回目录

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
郑少秋疑因丧女神隐3年 珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人 粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
5小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
19小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
21小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
23小时前
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
即时国际
3小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
5小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT