观音借库2026｜一文睇清观音开库金额、规矩 红磡观音庙交通安排（附14间庙宇开放时间）
发布时间：13:16 2026-03-13 HKT
观音借库｜每年农历正月廿六是「观音开库」（又称观音借库）的传统日子。在正月廿五晚踏入子时（晚上11时）起，善信便会到各大观音庙排队借库，祈求新一年好运。下文为读者精心整理观音借库的含意、借库金额、参拜规矩、及全港14间庙宇的开放时间！
甚么是观音借库？
民间相信农历正月廿六日为「观音开库」之日。传统上，善信会带备祭品（如香烛、观音衣）前往观音庙拜祭，随后于「金银库」取得写有银码的利是，此过程称为「借库」。善信亦讲求「有借有还」，翌年开库前会回到观音庙酬谢神明，称为「还库」。
观音借库金额及意义
每间庙宇的库房形式、宝烛与库钱银码各有不同，但普遍有两个共通点。其一，借库用的宝烛（包含香烛、平安符及观音衣）不只为借取财运，更重要是祈求福气、消灾解难。
其二，传统上非常重视「有借有还」，向观音借库后，必定会在翌年开库前还库。至于借库利是上的金额，一般由3000万至10亿不等，但这仅为一个「意头」，象征性地向观音借来好运与祝福，金额大小并非重点。
观音开库参拜规矩
为确保安全及秩序，善信进入庙宇时有特定规矩。所有善信只限携带3支细香，每支细香直径不可大于0.8厘米，全长不可超过50厘米。特别要注意，在红磡观音庙及铜锣湾大坑莲花宫，点香区均设于庙外，参拜人士必须在庙外指定的区域点香。此外，所有庙宇范围内均禁止燃点蜡烛及燃烧宝帛。
红磡观音庙特别交通及排队安排
作为借库热点，红磡观音庙在观音开库期间（3月13日晚上11时至3月14日晚上8时）将实施特别人流管制及交通措施。警方会于3月13日下午4时起，于红磡观音庙附近分阶段实施临时改道及封路，范围包括差馆里、获嘉道、观音街及平治街，驾驶人士需留意现场指示。
同时，庙旁的香港考评局外行人路将设立「关爱区」，为70岁或以上长者、行动不便及有需要人士提供座位。有需要人士可联络现场警务人员，以获安排轮候。
全港14间可借库庙宇及开放时间
华人庙宇委员会辖下共14间庙宇提供观音开库，具体开放时间如下：
- 红磡观音庙：3月13日晚上11时至3月14日晚上8时（注意：3月13日下午4时将提早关门以作准备）
- 大坑莲花宫：3月13日晚上11时至3月14日晚上6时
- 筲箕湾天后古庙：3月13日晚上11时至3月14日晚上6时
- 香港仔天后古庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时
- 黄泥涌北帝谭公庙及天后庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时至下午5时
- 筲箕湾谭公庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时
- 湾仔玉虚宫（北帝庙）：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午8时至下午5时
- 鸭脷洲洪圣古庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨1时；3月14日上午8时至下午5时
- 土瓜湾天后古庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时30分至下午5时30分
- 深水埗天后庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨3时；3月14日上午8时至下午5时
- 茶果岭天后庙：3月13日晚上11时至3月14日凌晨2时；3月14日上午7时至晚上7时
- 红磡北帝古庙：3月14日上午8时至下午7时
- 深水埗三太子及北帝庙：3月14日上午7时至晚上7时