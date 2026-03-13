Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜中电全力支持「十五五」规划 蒋东强：发挥「超级连络人」优势 将中国绿色能源成果推向世界

社会
更新时间：11:01 2026-03-13 HKT
发布时间：11:01 2026-03-13 HKT

两会在北京顺利闭幕。中电集团欢迎《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》获得全国人民代表大会审议通过。「十五五」规划纲要为国家未来五年高质量发展绘制宏伟蓝图，并对香港长远发展作出重要部署，中电对此表示全力支持。北京市政协委员、中电控股有限公司首席执行官蒋东强表示，全力支持「十五五」规划深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，建设能源强国的重要部署。

中电积极回应国家深化能源革命号召

蒋东强指，「十五五」是积极稳妥推进和实现碳达峰目标的关键五年，中电将积极回应国家深化能源革命的号召，在清洁能源开发和创新技术应用等领域积极作为，为支援国家及香港的经济和社会发展提供可靠、清洁的电力保障。中电将一如既往，为维护能源供应的韧性与安全贡献力量。

中电将持续投资清洁能源

蒋东强提到，中电作为扎根香港125年的能源企业，将充份发挥香港「背靠祖国、联通世界」独特优势，依托国际化营运经验与能源专业能力，在「十五五」期间致力成为连接内地与全球能源市场的「超级连络人」与创造协同价值的「超级增值人」，把中国在绿色能源领域的创新成果与实践经验推向世界，为全球气候治理贡献中国智慧与中国方案，切实服务国家高品质发展大局。

蒋东强表示，中电欢迎国家在复杂多变的国际环境下，对实现「双碳」目标的坚定承诺。在推进高质量发展的全局中，能源是构建现代化产业体系、发展新质生产力的战略性支撑要素。中电作为负责任的能源供应者，将持续投资清洁能源，为支持香港和内地经济社会发展提供可靠电力保障。

中电积极参与香港五年规划编制工作

中电尤其认同规划支持香港巩固提升竞争优势、更好融入和服务国家发展大局的明确方向，为香港长远发展提供强大信心和清晰路径。中电欣悉特区政府计划于年内完成对接国家「十五五」规划的香港五年规划，将积极参与编制工作，凭借电能专业，全力支持国家及香港的减碳目标及北部都会区的发展，助力香港对接国家规划，把握发展机遇。中电亦将积极向世界讲好「一国两制」下的香港成功故事，为推动中国式现代化建设贡献力量。

