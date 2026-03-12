Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱房协特设销售计划推400伙 当中85%逾400平方呎 与宏福苑单位面积相若

社会
更新时间：20:57 2026-03-12 HKT
发布时间：20:57 2026-03-12 HKT

政府上月底公布宏福苑长远安置方案，住户可透过「特设销售计划」选购由房委会或房协提供的合共10个项目、约3,900个单位。房协为宏福苑「特设销售计划」提供粉岭百和路及观塘安达臣道石矿场项目共400个单位。房屋局回复查询时表示，房协的400个单位中，超过85%的单位为两房单位，全部面积属400平方呎或以上。而房协在分配单位时，已平衡宏福苑业主的意愿及其他有意购买资助出售房屋市民的需求。

房屋局：房协400伙 逾85%面积逾400平方呎

房屋局发言人指，在粉岭百和路项目的100个单位中，71个单位是面积434平方呎或以上的两房单位，当中60个更是面积介乎463至497平方呎的两房大单位。至于观塘安达臣道石矿场项目的300个单位中，超过90%（271个）单位是415平方呎或以上的两房单位，当中112个（近40%）更是面积介乎483至515平方呎的两房大单位。

颂雅路西项目所有单位不小于440平方呎

发言人又称，通常房协的资助出售房屋单位的平均实用面积都较大，并配备基本装修及部份家电，这亦反映在售价上。而房委会资助出售房屋项目及整体供应比房协多，设计较简约，而售价更能帮助中低收入家庭自置居所。

鉴于宏福苑本身的单位组合为实用面积约431至483平方呎，房委会已为大埔颂雅路西项目设计相应单位组合，所有单位面积不小于440多平方呎，并有不少单位面积达480平方呎左右，以贴近宏福苑户型，切合居民原区安置的需要。

 

 

 

