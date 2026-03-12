国际统一私法协会落户香港 林定国与协会秘书长签行政安排备忘录

律政司司长林定国今日（12日）在社交平台发文，表示国际统一私法协会（UNIDROIT）在香港设立首个亚太地区联络办公室的筹备工作取得重要进展。他指，继去年12月UNIDROIT全员大会决议在港设立联络办后，今早与秘书长Ignacio Tirado透过线上仪式，签署相关行政安排备忘录。

有效支持UNIDROIT亚太区工作

林定国说，在香港设立联络办将有效支持UNIDROIT在亚太地区的立法工作、法律文书推广及实施活动，并作为该地区成员国政府的协调联系枢纽。此举将促进区内能力建设工作，进一步推动亚太地区国际私法与商法的协调发展。

联络办将进驻前法国外方传道会大楼

林定国又指，UNIDROIT在亚太区设立办事处的决定相当具前瞻性，特别是在当前国际局势与地缘政治不稳定且紧张的背景下，显示其对国际商贸格局演变趋势的精准把握，亦是对香港法律体系的信任。事实上，亚太地区作为全球经济活动的核心支柱之一，占全球生产总值逾三分之一，并涵盖多条数百年来持续促进国际商贸往来与文化交流的重要贸易通道。他表示，香港拥有稳健且广为熟悉的普通法制度；作为中国境内唯一实行普通法的司法管辖区，能够担当重要的桥梁角色，促进不同法律制度之间的衔接与交流，将亚太地区多元的法律及经济观点融入全球法律环境之中。林定国相信在当前复杂多变的国际格局中，香港凭借「一国两制」的独特优势，以及坚守国际法原则的精神，必能发挥重要作用。

根据备忘录内容，特区政府将为联络办提供包括位于香港法律枢纽内设施完善的办公场所、会议场地等设施，以及经双方共同商定、符合联络办宗旨与目标的其他支援措施，例如合办活动的财政资助等。联络办将进驻前法国外方传道会大楼。此外，林定国指律政司亦将持续推进与UNIDROIT建立的借调安排，以协助支援UNIDROIT的相关工作。

林定国表示，非常期待11月举行的联络办开幕仪式，以及2026年香港法律周期间的亚太国际私法峰会与百周年区域活动。联络办的设立将进一步巩固律政司与UNIDROIT之间的紧密合作关系，同时促进亚太地区对私法，尤其是商法，更深入的理解与实践。他又特别感谢UNIDROIT秘书长一直以来的信任与支持，以及中央政府对争取在港设立联络办的全力支持。

他续称，UNIDROIT作为总部位于罗马的独立政府间组织，现有65个成员国遍及五大洲，其核心使命在于研究各国私法（特别是商法领域）的现代化、协调与统一需求。透过制定统一法律文书、原则及规则，该组织致力为国际商事交易营造更可预测的法律环境，促进跨境商业活动的顺畅进行。

图片来源：林定国FB