全烟害警示包装拟明年实施 关注组：9成受访烟民难辨私烟 吁反思加烟税是否有助降吸烟率

政府计划于2027年第二季全面实施「全烟害警示包装」及「完税烟标签制度」。长远烟草政策关注组今日（12日）发布调查结果，发现在现有包装下，73%受访吸烟者能正确分辨完税烟与白牌烟，但在模拟全烟害警示包装下，仅12%受访吸烟者能正确分辨，意味有近九成吸烟者无法再凭包装辨别两者。关注组建议，政策局应与海关同步，将两项措施的实施时间微调至2028年初同期落实，避免仓卒推行，并开放「完税烟标签制度」扫描功能予消费者及公众一同使用，全民「扫」私烟。

78%受访吸烟者对标签制度表示不了解

长远烟草政策关注组于3月初，针对本港吸烟人士进行「香烟包装新措施调查」，共收回462份回应。调查模拟在「全烟害警示包装」情况下，即划一所有烟草产品外观，移除品牌独有的防伪特征，受访者需从4包烟中正确分辨完税烟与白牌烟，全中才算正确分辨。调查发现，78%受访吸烟者对标签制度表示不了解；另有83%受访吸烟者认同，在全烟害警示包装下，需要依赖标签制度辨识完税烟。

关注组：「全烟害警示包装」生效 削弱消费者辨识完税烟能力

长远烟草政策关注组召集人卢启律认为，研究结果反映「全烟害警示包装」一旦生效，将严重削弱消费者辨识完税烟的能力，不法之徒更容易浑水摸鱼，将私烟模仿完税烟出售。然而，当局目前的计划只限执法人员及零售前线使用扫描功能，消费者无从辨别。为求保障，消费者会集中去便利店购买，变相进一步打击小商贩生意。关注组建议有关部门将扫描功能开放予消费者及公众一同使用，全民「扫」私烟，一来避免消费者误购，二来可以全民打击，将效益最大化。

至于「完税烟标签制度」，则要求每包在港出售香烟必须贴上特定标签以证明已向政府纳税，标签有数码防伪特征，执法人员及零售商可透过二维码扫描防止伪冒，但不包括消费者。

吁反思加烟税是否有助降低吸烟率

被问及会否有更好的辨别「白牌烟」制度，卢启律表示，问题应从源头入手，指私烟及白牌烟泛滥因政府烟税升幅过高，加上周边环境令获得香烟十分便宜及方便，形容现时措施只是「见招拆招」，应反思增加烟税是否有助减低吸烟率。

长远烟草政策关注组成员徐缘认为，全烟害警示包装削弱辨识完税烟的能力，零售前线及消费者需依靠标签制度的二维码进行分辨，认同全烟害警示包装应待标签制度准备就绪再一同推出。他引述调查结果指，受访者对标签制度认知度不足，亦不了解具体操作，希望当局不要急于一时，仓卒推行，并呼吁有关部门利用这段时间加强教育，提升零售前线、消费者、公众对新措施的认知。