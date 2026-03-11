油价急升｜田北辰叹「油魔」袭港车主难挨 促政府引入95辛烷值汽油纾民困

近日受中东局势影响，原油价格出现波动。实政圆桌召集人田北辰今（11日）在社交平台发文，直指香港正遭受「油魔」肆虐，车主叫苦连天。他引用消委会数据指，3月2日中午5间油公司每公升无铅汽油零售牌价均为29.69元，经多次加价后，3月9日中午无铅汽油一致增至30.59元，一周内上升3%。他坦言，即使实际有折扣，油价升幅亦属惊人，对运输物流及公共交通构成巨大压力。

香港油价一直是「世界之最」

田北辰指出，油价高并非新问题，形容香港油价一直是「世界之最」，港人对油公司的控诉一直存在。他认为，最直接的解决方法，是引入95辛烷值汽油，为消费者提供多一个选择。此建议早于数年前竞委会的报告中已列为首项建议，惟政府「点都唔做」，亦未有清楚解释。

田北辰分享其在美加等地的经验，指当地油站普遍提供高中低三种级数汽油，日常用车根本无需使用最高级别，只有高价车或跑车才有需要。而随着电动车日渐普及，对最高级别汽油的需求更见减少。田北辰再次要求政府引入95汽油，认为即使不是立即能够供应，但过了今次危机后问题仍然存在，现在开始著手处理，对将来一定是好事。

引入95辛烷值汽油的建议，早于数年前竞委会的报告中列为首项建议。田北辰fb

