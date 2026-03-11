五月天演唱会︱主办方：24日演出改为40分钟彩排特别场 邀购买当日场次观众参与 门票仍全数退款

台湾天团五月天早前宣布3月24、25日及3月27、28日，在启德主场馆举办演唱会，惟突然取消3月24日「头场」演出，改为3月29日「出道日」开新场次，引发歌迷不满。消委会回复《星岛头条》查询时表示，截至今日（11日）下午5时，共接获111宗相关投诉，涉及总金额逾29.6万元，最高金额的一宗涉为8,000元。

具体详情明日公布

五月天演唱会主办方在社交平台表示，考虑到观众对演唱会的热切期望，会将3月24日场次改为40分钟的彩排特别场，并诚邀所有原购买了2026年3月24日场次门票的观众参加。彩排为免费活动，有参加者或没参加者均可获得门票全数退款，具体参与方式，座位安排及退票方案将于明日公布。

消委会指出，截至今日下午5时，消费者委员会共接获111宗有关五月天演唱会取消本月24日场次的投诉，当中42宗来自本地消费者，69宗来自非本地消费者，当中大部分是内地消费者。

消委会续指，投诉涉及总金额为296,194元，金额最高的本地个案涉及6,700元，而金额最高的非本地个案则涉及8,000元。本地投诉的主要原因为主办单位未有提供优先购买或更换其他场次门票的选项，而非本地投诉的主要原因为主办单位未有赔偿往来交通及住宿费用。消委会表示正积极联络相关主办单位跟进事件。

郑泳舜指主办单位须负最大责任

立法会议员郑泳舜认为主办单位须为事件负上最大责任，并应向受影响的歌迷，特别是远道由外地来港的观众提供退款安排。同时，主办单位亦应向公众交代及道歉，并严肃审慎处理后续事宜。

郑泳舜指，五月天的主办单位作为事件的第一负责人，理应对歌迷负责。取消首场对许多已预订机票及酒店的海外歌迷造成直接影响。因此，建议主办方应为受影响观众安排退票退款（俗称「回水飞」），受影响的市民亦可考虑向消费者委员会投诉。

相信属个别事件 如再发生吁审视合约条款

对于事件会否冲击香港「盛事之都」的形象，郑泳舜认为，启德体育园过去已成功举办多项大型演出，相信个别事件不会构成重大打击，因主要责任在于主办方，而非场地或政府。

为免同类事件再发生，郑泳舜建议政府及启德场地管理方应持续监察，并考虑要求未来的主办机构作出更明确的承诺。惟现时主办方与场地签订的合约细节，如租金及罚则等未明，现阶段难以判断需否增加保证金等更严厉的限制，加上香港希望吸引更多不同机构在启德体育园进行活动，认为额外的成本或对其他有意来港举办活动的机构造成不公。他强调，希望今次属个别事件，但若未来再有类似情况，则有必要重新审视相关安排。

颜汶羽：对港影响不大

消委会委员颜汶羽仅以个人立场表示，香港作为盛事之都，无论是体育活动、演唱会或其他盛事举办都是「一浪接一浪嘅」，认为不能以单一事件评断香港「盛事之都」的称号，而是视乎本港能否吸引不同盛事来港举办，今次五月天演唱会取消首场，对香港影响不大。

颜汶羽认为，主办单位有责任，尽量披露及注明如有任何突发事件或需改期时，处理方法如何。所有消费者在购票前，都应了解清楚相关条款，再根据要求决定是否购买。

另外，颜汶羽认为今次事件本质为商业决定，应尊重其商业决定，若强行要求主办方提供赔偿，未必是合适的做法，或对市场营商运作造成过度干预。他认为可透过加强资讯透明度，在保障消费者权益上多下功夫。

记者：李健威