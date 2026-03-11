油价急升｜ 禤国全料增燃油附加费不影响外游意欲 运输业界忧影响收入

中东局势紧张，油价持续波动，香港航空宣布，将于周四（12日）起上调客运燃油附加费。东瀛游执行董事禤国全表示，今次加幅不大，相信不会影响市民外游意欲。但运输业界则担忧油价上升令成本增加，影响收入。

禤国全今日（11日）在电台节目中指出，航空公司收取燃油附加费已有逾20年历史，市民普遍习以为常。他解释，以往航空公司一般每月调整一次燃油附加费，若油价较稳定，则可能每三个月调整一次。然而，是次中东局势变化仅十余天，油价已迅速飙升，航空公司亦随即反应，上调附加费数十至百多元，数额不大，相信不会影响旅客外游意欲，亦不会因增加百多、二百元而退团或放弃行程，因此对旅行社生意影响应不大。

已出机票旅客不受影响

禤国全补充，已出机票的旅客不受影响，毋须补回差额；但若只预订机票而未付全费，或已报名参加复活节团的旅客，由于旅行团一般在出发前一星期至十天前才出票及收取尾数，届时将按新收费计算燃油附加费。

他续称，部分旅客或会因附加费调高而转到其他目的地，不过所占比例较低。禤国全提醒市民，购买机票时需留意：直航航班一般按来回两程计算燃油附加费，若需转机，来回可能涉及四程航班，附加费将按每程收取。消费者应仔细计算，选择票价连附加费后最划算的方案。

此外，截至本月23日，部分原定经中东杜拜、卡塔尔等地转机的旅行团，若未能找到合适替代转机点，可能需要取消，影响颇大。他指，受影响旅客可选择保留团费半年，转报其他旅行团，免收手续费；如选择退款，则需支付700元行政费。现时全球各地都在尝试找航班替代路线，在需求增加下，预料未来长途机票价格会持续上涨。

油价上涨对运输业影响显著

另一方面，国际油价急升对运输业亦带来冲击。落马洲中港货运联会主席蒋志伟在同一节目表示，油价上涨对运输业影响显著。以一辆轻型货车及重型货车为例，每日分别耗油约50升及120升柴油，若每升加价5元，轻型货车每日将多付逾200元，重型货车则多付500至600元。货柜车每升柴油仅可行走2.5公里，每转车用油50升，成本增加逾200元。

蒋志伟指出，十多年前虽曾出现油价大幅上升，但未如今次般急剧及幅度大。过去两星期，柴油出仓价升至每公升约10元，升幅达一倍。他认为，业界难以将成本全部转嫁客户，只能部分转嫁以抵销开支，对大公司影响相对轻微，但对个体户司机则构成沉重经济压力。

蒋志伟续称，有个别运输公司会向客户收取临时附加费，加幅视乎车程长短及额外油费而定，具体由双方协议。

