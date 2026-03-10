Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱红十字会收逾5.3亿元捐款 五成半用于现金援助 四成投放复元及备灾

社会
更新时间：20:35 2026-03-10 HKT
发布时间：20:35 2026-03-10 HKT

香港红十字会公布，就大埔宏福苑火灾至今共收到逾5.3亿港元捐款，将持续为受影响家庭提供支援。款项中五成半将用于紧急现金援助，四成投放于复元及备灾工作，并将于大埔成立新服务点。

五成半捐款用于现金援助

红十字会交代捐款用途，其中五成半会用于紧急应变及现金援助；四成投放于复元及备灾工作，包括在过渡性房屋推行社区项目、备灾教育、心理健康训练及急救课程等，并计划于今年6月在大埔成立服务点。另外，不超过捐款总额5%的款项，将用作是次火灾相关的行政开支，并实报实销。

调查指现金援助成灾民主要收入

香港红十字会行政总裁／秘书长苏婉娴表示，已透过「一户一社工」模式，向受影响家庭及外佣派发红十字会八达通卡，并已向1,762户家庭派发了3个月的现金援助，未来3个月将继续派发，另预留1.2亿元以向有需要的家庭发放现金。

红十字会早前访问了163户已领取现金援助的家庭，结果显示，78%家庭已使用援助金的一半或以上，主要开支包括食物、家电、衣物、租金及交通费。另有57%家庭表示，相关援助占灾后每月家庭收入一半或以上。

苏婉娴指，部分家庭因火灾收入减少，支出反增，现金援助纾缓了他们的燃眉之急，感谢社会各界襄助，让红十字会能与社区同行，共建更具韧性的社区。

