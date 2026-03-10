Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署嘉许典礼表彰多名廉署人员 胡英明：反贪工作取得突破

更新时间：20:04 2026-03-10 HKT
发布时间：20:04 2026-03-10 HKT

廉政专员胡英明今日（10日）主持2025年廉政公署嘉许典礼，表扬廉署人员忠于使命、竭尽所能，并向香港国际廉政学院（廉政学院）国际培训中心人员及三名廉署人员颁发廉政专员嘉许状。胡英明致辞时表扬廉署人员尽忠职守、锲而不舍侦查贪污及相关罪行，在法证会计支援及提升数码鉴证专业水平上默默耕耘，又积极推动以数码科技堵塞贪污漏洞，并在宣传教育方面不断创新，将廉署打造成极具特色的廉政教育基地，有效传递反贪信息。

廉署近年执法、防贪、教育及国际合作方面不断取得突破

此外，胡英明亦提到，廉署近年在执法、防贪、教育及国际合作方面不断取得突破，香港于多项国际廉政评级持续名列前茅。除了与联合国毒品和犯罪问题办公室建立战略伙伴关系，廉署并会全力配合国家「十五五」规划，在建设廉洁「一带一路」和「粤港澳大湾区」方面积极作为，为国家及全球反贪事业出一分力。

逾70名廉署人员获授长期服务奖章、证书或纪念牌

廉政学院成立两周年，以革新手法为各地反贪机构提供专业培训，进一步提升香港于国际反贪领域的影响力。另外，首席调查主任张淑仪及总调查主任唐宇锋和谢晓峰则在两项复杂的贪污及串谋诈骗调查中，展现杰出领导才能和超卓调查能力。

胡英明又在嘉许典礼上颁发纪念品予早前获政府颁发廉政公署卓越奖章的执行处处长(政府部门)蔡树强，及执行处处长(私营机构)庄家乐。

此外，18名廉署人员以及法证会计组、电脑法证组、西九龙办事处、宣传创作组和研究及发展组的人员，则分别获颁执行处、防止贪污处及社区关系处的处长嘉许状。另有多名人员获颁助理处长嘉许状。

在典礼中，胡英明亦为逾70名不同职级的廉署人员颁授长期服务奖章、证书或纪念牌。

