数字办「友智识」联乘「港话通」 办讲座教长者用AI 老友记赞贴地窝心
更新时间：16:22 2026-03-10 HKT
发布时间：16:22 2026-03-10 HKT
发布时间：16:22 2026-03-10 HKT
数字政策办公室透过「友智识」计划，推动「长者数码外展计划」及「长者数码共融计划」等项目。数字办今日（10日）在社交平台表示，「友智识」培训课程一直致力为「老友记」提供丰富、与时并进的数码科技知识，更可提升「老友记」应用AI的基本技能及自发学习。
教长者用「港话通」趁新年应节「求签」
继早前举办两场「港话通」客席讲座，数字办再促成岭南衡怡纪念中学长者学苑（「友智识」长者进阶数码培训计划推行机构之一），联同港话通全维服务有限公司于2月13号举办新一场讲座，教「老友记」如何用香港研发的智能助理应用程式「港话通」。除了「港话通」的实用功能，例如查天气、查巴士到站时间、找餐厅、问政府服务之外，亦教「老友记」如何用「港话通」趁新年应节「求签」，以及影应节食材，然后再由「港话通」建议食谱。
「老友记」即场试用后大赞「港话通」够贴地和窝心，又支援广东话语音输入，反应够快，好开心在日常生活能够随时随地有位「AI助手」，还表示会介绍给其他「老友记」，齐齐发掘更多「港话通」应用场景。
最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
2026-03-09 14:51 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
2026-03-09 10:00 HKT