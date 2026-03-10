Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金山办公推WPS for Pad中文版 即日称霸苹果免费总榜双榜 内地及港澳台帐户可互联

社会
更新时间：16:07 2026-03-10 HKT
发布时间：16:07 2026-03-10 HKT

据《星岛环球网》报道，金山办公旗下原生桌面级Office——WPS for Pad中文版同步登陆中国内地及港澳台地区苹果应用商店，引发下载热潮。当日，WPS迅速超越豆包、DeepSeek等热门应用，强势登顶中国内地与香港地区苹果应用商店免费总榜双榜第一。

作为iPadOS生态首款原生桌面级办公应用，WPS for Pad旨在为用户实现iPad场景中的桌面级Office办公体验。目前，WPS for Pad支援iPadOS 15及以上版本设备下载安装，实现了桌面级功能深度移植与iPad硬体深度适配的双重突破。该应用兼顾触控便捷操作与键鼠专业办公模式，全量功能完整落地、字体生态全面完善，运行稳定流畅，触控互动精准细腻，首批用户实测回馈均超出预期。

就在3月2日，苹果官方发布了新款iPad Air。与此同时，金山办公宣布正式推出iPad版原生桌面级Office——WPS for Pad，成为iPadOS生态首款原生桌面级办公应用。

该版本在iPad实现了深度移植与硬体适配双重突破，既完美适配触控操作，同时搭配键盘、滑鼠可解锁专业办公体验。此外，WPS移动版也在App Store同步保留下载，与WPS for Pad版形成双重产品形态互补，精准覆盖轻量编辑、专业创作等不同办公场景，全方位满足用户多样化的移动办公需求。

值得注意的是，2025年10月，商务部公告称对境外稀土相关物项实施出口管制，而附件文件一改过去的word或PDF格式，首次采用国产WPS格式，此外新规也要求相关申请文件须以中文及WPS格式提交。相关资讯的公布一度使金山办公、金山软体等股票大涨超10%。

金山办公还表示，WPS for Pad的发布不仅填补了iPad全球专业办公市场空白，还将加速推动移动办公生态基础设施的进一步构建。

《星岛》也从金山办公处了解到，WPS for Pad还支援中国内地与港澳台地区帐号设备的互联互通，如内地设备帐号在港澳台地区亦可无缝使用云文档、AI等所有功能，反之亦然；能够全方位满足用户多场景的移动办公需求。
 

