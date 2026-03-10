信和置业名列标普全球《可持续发展年鉴2026》全球前5%企业 连续第四年获选年鉴成员

信和集团宣布，信和置业有限公司（「信和置业」）于标普全球《可持续发展年鉴2026》中，在房地产管理与开发行业获评为全球前5%企业之一。是次评选涵盖全球逾9,200家企业，信和置业是唯一获此认可的香港地产发展商，这亦标志信和置业连续第四年获选为年鉴成员，并首次在其行业中跻身标普全球企业可持续发展评估评分最佳5%。

《可持续发展年鉴》由标普全球编制，根据年度企业可持续发展评估（Corporate Sustainability Assessment，CSA），表彰在可持续发展方面展现持续执行力、披露透明度高，并按年持续提升表现的企业。此评估按产业划分，涵盖约23项可持续发展议题，包括气候策略、生物多样性及供应链管理等。 2026年度全球仅848家企业入选年鉴，足见评选过程非常严谨。

「供应商气候伙伴计划」凝聚具有气候意识的供应商，鼓励碳管理及披露温室气体（GHG）排放数据。

此次认可反映信和置业对可持续发展的坚定承诺，以及在日常营运中持续优化的努力。过去一年，重点项目包括：透过「供应商气候伙伴计划」加强与供应商的合作及碳排放管理；透过「珍『识』水口计划」，推动以社区为本的环境教育；以及举办「信和可持续发展月」，提升员工对可持续议题的认知和参与。

信和员工积极参与「信和可持续发展月」活动，提升可持续发展意识，共同推动迈向更可持续的未来。

信和集团主席暨环境、社会及管治督导委员会主席黄永光表示：「我们很荣幸能够连续第四年获纳入标普全球《可持续发展年鉴》，并首次晋身房地产管理与开发行业全球前5%。这项认可体现了团队的共同努力，以及我们致力于可持续发展融入日常运营，透过协作、负责任的营商实践和社区参与，稳步推动进步。我衷心感谢同事、志同道合的供应商、合作伙伴，以及我们所服务的社区一直以来的支持与投入，与我们携手并进，逐步将策略目标转化为具有深远意义的成果。在可持续发展的旅程中，我们将继续与持份者紧密合作，提升业务韧性，创造长远而可持续的价值。」