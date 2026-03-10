网红排队店GuiltFree开业仅2月疑结业 举10KG铁杯挑战成热话 网民：希望佢哋挨得住

主打「健康」与「美味」结合的轻食烘焙店GuiltFree于今年1月开业，标榜「零负担甜点 」，吸引不少爱好健康及甜点的人士光顾，短短2个月便成为排队店，但周日(8日)有网民经过该店发现未有开业，有网民指该店拉闩已有逾星期，怀疑该店已经结业。

主打酥皮蛋挞、牛角包 举杯挑战赛掀热话

GuiltFree主打酥皮蛋挞、牛角包等烘焙美食，亦有高蛋白乳酪饮品，一杯含有相当于10至15克的蛋白质，对正在健身的人士极为吸引；而GuiltFree亦有举办10KG铁杯举杯挑战，只要举起10KG的铁杯达到20/30/40秒，就可以获赠不同的食物，吸引不少人排队挑战，社交平台亦有不少的挑战影片。

多番致电无人接听 IG帐户亦删除

由于Guilt Free自开业以来迅速爆红，短短两月已成为排队，令网民对其疑似结业感诧异。《星岛头条》记者今早(10日)亦有致电该店，惟多番致电都无人接听，其IG帐户亦已经删除；由于店方未有公布业务安排，未知是短期休息、内部整修，还是真正结业，仍待店方澄清。

网民指该店闩闸多时 盼小店能渡难关

综合网民的留言，GuiltFree由上周四起已未有开店营业，亦有网民表示GuiltFree拉闩已有一星期。有网民对结业传闻不以为意，因为大部人都是排队挑战举水杯，真正消费的人并不多，「希望佢哋挨得住啦，始终开舖嘅成本真系好高」。

