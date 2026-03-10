许家印被指欠债53亿元 债主要求出售其柯士甸道物业抵债 法庭今批准售价下调至275万元

中国恒大集团被指欠债2.5万亿元，前年被高等法院颁令清盘，而恒大创办人许家印亦被高院颁令，须向和信恒聚投资控股中心偿还人民币逾53亿元债项，否则须依据押记令出售其名下物业。和信恒聚早前入禀要求在法庭指示下，出售许位于尖沙咀柯士甸道祥景楼的单位以偿还部份债项，今（10日）再向法庭申请下调物业售价至275万元，获法官欧阳桂如批准。

原告为和信恒聚（深圳）投资控股中心（有限合伙），被告为许家印。

入禀状指，高等法院早前就一宗建筑及仲裁案件，命令被告须在限期内向原告偿还人民币约53.18亿元及9100元押记令申请费用，否则被告拥有的尖沙咀柯士甸道144号祥景楼6楼A室物业须依照押记令被押记。

许家印今天并未到庭，原告方向法庭申请下调涉案物业的售价至275万元，指该物业已有47年楼龄，而原告方早前已索取两份估价报告及展开售楼程序，亦有潜在买家对物业表示兴趣；原告方亦指在本案所有程序中，许家印一直缺席。

欧阳法官指，原告方申请并未违反任何收管令或禁制令，清盘人亦知悉申请及没有提出反对，而许家印一方则一直没有存档文件，考虑到该物业已有47年楼龄，为了把握时间及不要错失潜在买家，好让物业得以卖出及偿补债项，遂批准原告方申请，把物业售价下调至275万元。

案件编号：HCMP 1084/2024

法庭记者：王仁昌

