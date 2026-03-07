伊朗局势｜中东战火致油价飙升一成 麦萃才：香港如「半美元区」或成全球资金避险天堂

中东地缘政治风险急剧升温。浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才今（7日）在电台节目表示，伊朗封锁霍尔木兹海峡，导致中东石油运输受阻，伊朗对驻中东美军基地的攻击，亦有可能波及当地石油设施，双重因素叠加下，导致昨日（6日）油价单日急升一成。他分析指，油价上涨会带动通胀，推高交通票价及电费，而石油副产品如化工原料供应减少，更会波及下游工业生产。

香港或能吸引全球避险资金流入

麦萃才亦观察到资金流向可能出现结构性变化。他解释，有别于以往战争期间资金流向美元资产，由于美国本身为参战国，反而中国并未卷入战事，加上国家经济实力雄厚，与美元挂钩的港元犹如「半美元区」，香港或能吸引全球避险资金流入，甚至带动更多中东家族办公室来港落户。

霍尔木兹海峡封锁令运输成本提高

贸易层面，进出口界立法会议员钟奇峰则表示，受影响的港口贸易仅占香港与阿联酋整体贸易约2%，对港直接冲击有限，惟霍尔木兹海峡被封锁，船运需要绕道，将提高运输成本及战争风险附加费。

钟奇峰续称，政府积极鼓励企业开拓中东市场，但今次事件显示，业界需将运输稳定性纳入考虑，长远发展需保持警惕并考虑相关风险，并放缓在中东的发展步伐。他期望未来能研发更多航运保险产品，以加强对中国货船的保障。

战事对飞机货运影响相对有限

香港付货人委员会主席许彼得在同一节目指出，中东战事的持续时间难以预测，业界正面临多重挑战。他表示，战事不仅可能推高通胀，还会对全球供应链秩序造成影响，业界难以判断何时能出货，也无法评估是否能承接新订单。未来，业界需研究如何开拓中东市场。

许彼得提到，中东多个主要机场的服务已受战事影响，但香港与欧洲之间的货运以直航班机为主，较少经由迪拜机场转运，因此目前战事对空运的影响相对有限。

