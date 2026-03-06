将军澳医院85岁肠癌妇手术错置造口不治 田北辰轰「极度荒谬儿戏」 促追究责任

将军澳医院发生严重医疗事故，一名85岁患结肠癌的女病人，上月在医院接受横结肠造口手术后三星期，才被发现造口位置有误，处于胃部，并非预定的横结肠位置，病人最终因多个器官衰竭不幸离世。实政圆桌召集人田北辰今（6日）在社交平台发文，严厉批评事件「极度荒谬儿戏」，质疑手术室、深切治疗部、外科病房及专科复康医院层层疏忽，要求医管局成立的根源分析委员会，须在报告列出责任谁属及惩罚。

田北辰对事件感震惊及愤怒

田北辰表示，对于有关新闻感到震惊及愤怒。他指出，造口手术并非罕见，亦不是「小手术」，理应有一至两名医生在场或共同进行，质疑为何会发生如此荒谬、离谱之事。田北辰梳理事件时序，指出病人于2月7日完成手术后，先后被送往深切治疗部及外科病房接受监察，直至2月16日转往灵实医院进行康复治疗，认为病人能够转往复康医院，按理解情况应十分稳定。

将军澳医院。资料图片

田北辰批流程错漏百出却无人发现：简直系荒天下之大谬

田北辰指出，若造口接驳正确，排出物应为粪便，相对混浊及带有气味，但若错误接驳至胃部，排出物则会含有食物残渣，认为任何有些许医学常识的人都很容易分辨两者，质疑深切治疗部和外科病房的医护人员，竟然在9天内完全没有发现问题，「唔通呢9日病人完全冇食过嘢？定觉得咁都叫做啱同稳定，所以照送去灵实医院？极度荒谬儿戏！」

他进一步指出，病人于2月16日转到灵实医院后，至3月1日下午出现身体不适。报道指病人转院后维生指数一直稳定，但造口持续出现较高输出量。田北辰质疑，既然医院已发现问题，为何未有进一步跟进及检查，认为灵实医院为专科复康医院，但对相关护士应有更高要求，并需加强不同范畴的培训。

此外，田北辰提到，按照常规，由于造口手术涉及伤口，负责手术的医生需定期为病人覆查，质问这14天医生是否有覆诊，还是看过之后仍然觉得没有问题。他强调，由2月7日手术至3月1日，接近一个月的时间内，多个流程错漏百出却无人发现问题，直斥「简直系荒天下之大谬」，打击市民对香港公营医疗的信心。

田北辰强烈要求列明责任谁属及惩罚

对于医管局表示将就事件成立根源分析委员会展开详细调查，田北辰要求委员会除了找出问题及成因外，需按照医管局去年6月公布的「病人安全」奖罚机制，根据不同责任及犯错程度追究及决定惩罚，并强烈要求委员会在报告中清楚列出责任谁属及相应惩罚，向病人及公众作出交代，绝对不能不了了之。