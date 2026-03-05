3.8妇女节︱女青 : 逾4成女性从未体检 忧费用高昂成最大阻碍

临近妇女节，香港基督教女青年会（女青）发布调查，发现本港女士对身体检查意识薄弱。该会今年2月以纸本及网上问卷访问863名25至50岁女性，结果显示43.6%从未接受身体检查，41.4%未做过妇科检查；细项方面，46.1%未做过血液检查，49.6%未接受子宫颈癌筛查，且对可导致子宫颈癌的HPV病毒认识不足，情况令人关注。

近6成半受访者因费用昂贵而却步

现年65岁的凤君表示，她约50岁时陪同患肠癌的丈夫在医院候诊，偶然看到乳房自我检测海报，依指示自行检查后发现胸部有硬块，求医后确诊乳癌。她忆述得知消息时「十分绝望，觉得没有生存的希望」，一度隐瞒家人。康复后因照顾家庭及经济问题，她未有再接受检查，直至两年前发现另一边乳房出现癌前病变，再度接受手术后终摆脱癌魔。她回忆道50岁前，从未想过自己会患病，因此呼吁大众不应等到出现病征才求医或做检查，以免错过治疗的黄金时机，日常应多关心自己的身体状况。

调查亦揭示阻碍检查的因素，最多人认为费用昂贵（64%），其次为自觉无任何征状（40%）及没有时间（38.4%）。

女士在多重身份下对自身健康关注不足

急症科专科医生梁玉鸾指出，身体检查是全面了解自身状况及预防疾病的重要途径，建议市民养成定期检查的习惯，女士亦宜每一至两年接受子宫颈癌等妇科检查，做到早发现、早处理。她呼吁市民从日常生活入手，提升免疫力、减轻压力，为健康把关。

女青服务总监（就业服务及女青运动）胡婉玲表示，调查结果与公众经验相近，反映女士在多重身份下对自身健康关注不足，情况令人担忧。她建议女士调节责任负担，将注意力转移至身心灵健康，多参与社区检查服务。

