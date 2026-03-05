六合彩｜头奖$2800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
更新时间：12:38 2026-03-05 HKT
由于有3期六合彩没有人中，头奖奖金累积至逾2000万，若一注独中，可获2800万。六合彩将于今日（5日）搅珠。截至9时15分，投注总额逾6200万。
今期六合彩搅珠号码：4、18、24、31、42、46
特别号码：11
根据过往资料，过往50期，最多搅出的号目为28，搅出12次，其次为6、37及39，各搅出12次，而2及4则搅出11次。
10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺
由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分别是：
1.中环士丹利街赛马会投注站
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖
中头奖次数：47
2.屯门市广场赛马会投注站
地址：屯门市广场第三期地段277号地下
中头奖次数：45
3.荃湾青山道赛马会投注站
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖
中头奖次数：41
4.尖沙咀汉口道赛马会投注站
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下
中头奖次数：41
5.上环干诺道西赛马会投注站
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖
中头奖次数：40
6.观塘广场赛马会投注站
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖
中头奖次数：37
7.九龙湾德福赛马会投注站
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖
中头奖次数：35
8.大埔广场赛马会投注站
地址：大埔广场地下商场七号舖
中头奖次数：35
9.上水石湖墟赛马会投注站
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下
中头奖次数：35
10.大埔广褔道赛马会投注站
地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下
中头奖次数: 30
