伊朗局势︱开战后杜拜首班回港客机顺利到埗 有家属到场接机 : 好好彩抢到机票 !

受中东局势影响，往返杜拜航班一度受阻。首班从杜拜返港的直航航班EK380，于今晚（4日）香港时间晚上9时50分顺利抵达香港国际机场，航班由阿联酋航空营运，航程历时共逾7小时，为开战以来首班从当地返港的客机，有家属到场接机。

该航班原定晚上9时47分到达，最终于9时50分抵港。据了解，抵港乘客当中包括赛马会日前带领香港代表「升泷驹」出战杜拜三级赛北风锦标的练马师苏伟贤及骑师田泰安等人员；另有马评人黄桢淘、永安旅游12名团友及1名领队，以及1名随港队女足出发的球迷。

接机市民：今日航班好难抢 要好快

有前来接机的余先生表示，其太太的妹妹早前前往英国探亲，途经杜拜并滞留了三天，「收到消息后28号，已经即刻book机票想早走，但已经赶唔切。（买机票困难吗？）唔系难唔难嘅问题，系佢已经唔卖俾你。今日的航班好难抢，要好快，所以都好好彩，佢第一时间一开放可以预订，就即抢。」

家属余先生到场接机。