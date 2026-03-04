Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁屯马线改道工程 乘客3月8日经红磡站需到对面月台转车 月台行车方向亦对调

更新时间：13:15 2026-03-04 HKT
发布时间：13:15 2026-03-04 HKT

为配合屯马线红磡站至尖东站之间的路轨改道跟进工序，港铁公司将于本周日（8日）按计划实施第二次特别服务安排。当日途经红磡站的乘客，需下车并到对面月台转车，以继续行程；月台行车方向亦会与平日对调。

屯马线全线仍会维持正常班次。港铁会加强乘客广播及标示，以及增派人员协助乘客。公司提醒乘客当日预留充裕时间，以应付可能稍为延长的行程。 

为提示屯马线红磡站乘客当日的临时安排，红磡站大堂及屯马线月台将透过乘客资讯显示屏、路线图及指示牌等，展示相关临时标示： 

乘客经红磡站需过对面月台转车

乘搭屯马线途经红磡站的乘客：需在红磡站下车，步行往对面月台转车继续行程，车站职员亦会上车提醒乘客需要转车。 

红磡站月台行车方向对调

在红磡站入闸乘搭屯马线，或在红磡站由东铁线转乘屯马线的乘客，登车前请务必留意月台行车方向，红磡站屯马线月台列车行驶方向会与平日不同；

屯马线月台标示会清楚列明屯马线月台列车行驶的方向，方便乘客辨识。

东铁线和屯马线列车及沿线车站会作出广播，提醒乘客上述安排。红磡站大堂、东铁线月台及屯马线月台均会增加标示。港铁会增派超过180名人员，在红磡站及屯马线沿线车站协助乘客。 
 

