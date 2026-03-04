长洲小学生助受伤行山客获赞 校长冀事件有助成长 坦言有「haters」质疑一件事

长洲圣心学校3名小六学生日前协助一名跌伤的行山客报警、提供食物及予以陪伴，事件在网上传开后，其临危不乱的善行获广泛赞赏。伤者康复后，昨日到学校向三名「小恩人」当面道谢。圣心学校校长黄良凯今早（4日）在商台节目谈及更多细节，指事件对于3名学生也是很好的应对训练，期望经今次事件有助他们正向成长。他又透露，即使是好人好事，有时也避免不了「hater」存在，曾间接听到一些质疑，不解为何3名小学生可以自行行山。他解释3人对该段路线非常熟悉，程度犹如市区小孩「落街玩」。

事出偶然 校方即记小功肯定

黄良凯忆述，得悉事件后，认为应立刻肯定学生的善行，故即晚决定授予三位同学一个小功，并通知家长。黄校长表示，学校和家长都没有斟酌功劳大小，重点在于肯定学生的良好行为，大家都为此感到高兴。三位同学起初也没想过会获得如此大的赞赏，对学校的肯定也心存感激。

事件在上星期经传媒报导后，引起广泛关注。黄良凯指，一连数日都有不同媒体采访，他亦需将每日五、六个报导转发给家长，让大家了解情况。随着曝光率增加，学生也开始感到一些压力，甚至觉得「有啲烦扰」。不过校方采取正面态度看待，并告诉学生：「呢件事你哋真系值得表扬，所以至咁多人去表扬。」他认为，这次经历让学生在应对和学习上都有很多得着。

事主搭船返长洲学校亲身谢恩：

解「自行行山」质疑：如市区小孩落商场

主持人提到，哪怕好人好事，也可能有「haters」无故攻击，问起今次有没有这种情况。黄良凯指直接的攻击暂时没听到，但坦言也间接听过一些质疑，例如「点解佢哋自己可以去行山？」

黄良凯解释，长洲的小朋友在岛内土生土长，在岛上行山或到沙滩玩耍，就如同市区的小朋友「落商场行街」一样平常，他们对路线非常熟悉。「佢哋就算所谓上山，都系十几分钟就去到家乐径𠮶个地方」，因此家长都很放心。3名同学在事发当日伤者获救后，也可反过来建议他，以后避免一个人独自行山，免生危险。

伤者亲临道谢 承诺回馈学校

黄良凯指，最让校方感到温馨的，是昨日伤者与家人亲自到访学校，向三位「小恩人」致谢。他们不但送上小礼物和感谢卡，伤者更撰写了一封公开信，希望透过学校向大家传达正能量。伤者表示，日后若学校有活动或其他需要，他义不容辞会回来帮忙，回馈学校及三位同学。昨日放学后，三位同学更尽地主之谊，带伤者去买平安包和吃鱼蛋，场面温暖。

正面影响深远 可成学生「转捩点」

黄良凯坦言，三位学生的学业成绩有高有低，但他相信这次经历是一个很好的「转捩点」。无论他们过往品行或成绩如何，这次「好人好事」为全校同学，特别是同级的学生立下了良好榜样。

此外，事件也成为学生宝贵的学习机会。连日来接受不同记者和老师的提问，让他们在说话技巧、组织和分析能力上得到很好的锻炼。黄良凯笑言，虽然为善不应抱功利心态，但客观上，这段经历或有助他们未来在升中面试时更好地展示自己。

黄良凯补充，事发时曾出现一个有趣误会。由于一位女同学身形较高大，与另外两位较矮小的男同学走在一起，令途人甚至消防员误以为他们是「一家三口」，以为受伤的男士是他们的「父亲」、女同学是「母亲」。