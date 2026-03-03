Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张韦怡告姑仔诽谤 张称遭诬陷请5个工人2个司机 「我只得2个工人1个司机！」、「我无咁幸福」

社会
更新时间：17:50 2026-03-03 HKT
发布时间：17:50 2026-03-03 HKT

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，姑仔则作出反申索。案件今于高等法院进行第二日审讯，张韦怡接受盘问时姑仔一方在庭上播放录音，张韦怡在录音中情绪激动地与「老爷」争执，指她被诬陷聘请「5个工人2个司机」，但实质只得「2个工人1个司机」，又指「我无咁幸福」。姑仔一方指她「并非咁尊重潘老先生」，以「驳嘴」形式「强烈澄清立场」，张则称：「我好锡我『老豆』㗎㖞，即系潘老先生，依个系冰山一角嘅事 」。

承认丈夫于新界拥有地皮但「300幅夸大咗」

张韦怡今午继续接受潘碧玉（下称Jade）的代表大律师江小菁之盘问，江小菁引述报道指「Gogo婚后与夫家10多人住九龙塘8000呎独立屋，有5个工人2个司机」，张韦怡称「数字由我老公提供」。而就「两夫妇」有份开设的「名表世家」，报道指「婚后张韦怡更获丈夫投资八位数字，在尖沙咀开设表行做钟表生意，另外跟艺人郑莹莹合资开设内地公关公司」，张韦怡指她在内地没有公关公司，而「名表世家」有4位股东，由他们「两夫妇」连同两位朋友合资八位数字开设，重申「Michael（丈夫）无俾八位数字」。

报道又指其「丈夫」潘德鸿（Michael）于新界拥有300幅地皮，是位隐形地王。张韦怡则指「无300幅地皮，夸大咗」。江小菁指他们「两夫妇」开设表行时曾叫亲朋戚友投资，其后每月定期给予回报，张韦怡回应说：「依个我唔清楚，你哋之后问我老公，我负责marketing」。

原告张韦怡（Gogo）的代表大律师林嘉仁。何健勇摄

曾解雇有份向小朋友三文治吐口水的工人

张韦怡指控由Jade聘请的工人「向小朋友的三文治吐口水」，张韦怡当时指「菲佣的雇主是潘小姐（即潘碧玉Jade），由其「丈夫」Michael支薪」，惟她在盘问下「改口」，实情是菲佣由「公司请，公司俾钱」，而该公司股东包括Jade及Michael。江小菁随即指出：「你夹硬讲为『潘小姐是雇主，Michael是俾钱个位』，请你唔好尝试扭曲事实」。证供亦提到张韦怡解雇了一名有份「吐口水」但其「老爷」十分喜欢的工人Maria。

江小菁在庭上播放录音，张韦怡在录音中情绪激动地与「老爷」争执，「我要抄人咪抄啰！你做咩教化我！依家系佢多嘢讲佢多嘢做！无啦啦我做咩要受攻击先！依个唔系事实呀嘛！唔通我食死猫呀？」。江小菁指张韦怡「并非咁尊重潘老先生」，以「驳嘴」形式「强烈澄清立场」，张则称：「我好锡我『老豆』㗎㖞，即系潘老先生，依个系冰山一角嘅事 」。张韦怡亦指她被诬陷聘请「5个工人2个司机」，但实质只得「2个工人1个司机」，又指「我无咁幸福」。

辩方透露姑仔已修毕法律博士课程并已升读法学专业证书课程

江小菁提出Jade指控张韦怡的诽谤内容提及「（潘碧玉Jade）36岁未婚，未有稳定感情，无正常社交圈子，亦无任何工作经验，每日只系闲著系屋企盘算」。江小菁随即指：「你话36岁未婚，你都未结婚㗎可？」张韦怡回应：「系」。江小菁指出当时潘碧玉Jade已修毕法律博士课程（JD）及升读法学专业证书（PCLL）课程，有机会成为事务律师或大律师，但张韦怡却指控Jade是「无业游民，对地球无贡献」。张韦怡则指她不知道Jade曾修读JD或PCLL，但她「当时咁觉得」。案件明续，张韦怡将续接受盘问。

案件编号：HCA1500/2020
法庭记者：刘晓曦

