伊朗局势｜战火推高金价 油麻地金舖人头涌涌 市民冒雨排队买金：打仗就会升多啲

中东紧张局势加剧，带动黄金价格上升。《星岛头条》记者今日(3日)到油麻地一带金舖视察，发现即使下着绵绵细雨，亦无碍金舖外出现人龙。有市民特意前来卖金，认为战争结束后金价或会回落；亦有市民趁机买金避险，看好金价将继续上升。

市民买金作长期投资

市民王先生特意前来买金，他透露先前已购入数两黄金，并看好金价会上升，「打仗就会升多啲」。对于战争一旦短期内结束，金价或会因此回落，王先生强调自己并非短线炒卖，而是作长期投资，因此不担心短期波动。他亦解释，战争只是其中一个因素，并非其投资策略的全部。

本身有定期买金习惯的谢小姐表示，有留意伊朗局势，但认为对金价影响有限，即使战争结束，金价下调空间亦不大。「我谂跌都唔会跌到好低，唔会跌到三四字头」。

市民忧战事结束金价回落 全数卖出所持黄金

不过，亦有市民选择趁金价高企前来卖金。市民伍先生表示，金价早在冲突初期已有所上升，而近日伊朗局势更进一步推高金价。他预期金价于战事结束后「一定有回落」，因此决定趁高位沽货获利。他亦忧虑战事迅速结束而导致金价回调，故是次已将所持有黄金全数卖出。

同样前来卖金的郭先生表示，金价高企是决定卖出的主因，坦言「现在高就卖」。他忧虑战事一旦结束，金价可能会回落，因此趁高位先行获利，将手头上持有的黄金全部卖出。

市民谭小姐亦选择趁高沽金。她表示留意到金价因打仗上升，故「趁现在高就放出」，加上自己刚好有空便过来处理。她透露这次主要是将部分黄金套现，仍会保留一些作保值之用。

记者、摄影：郭文卓