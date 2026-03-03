中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
更新时间：17:05 2026-03-03 HKT
发布时间：17:05 2026-03-03 HKT
发布时间：17:05 2026-03-03 HKT
中电社区节能基金于 2026年拨款 6,000万港元，再度推出「中电消费券计划」，向约 60万户合资格的低用电量家庭，以及享有长者电费优惠的客户，每户派发面额50元，总值 100港元的消费券，可在全港4000间商户使用。
合资格客户将于 2026年3 – 5月期间收到有关中电消费券派发安排的通知。
合资格受惠家庭
低用电量住宅客户
凡2025年全年6 期电费账单（两个月一期）的总用电量为2,400 度或以下的家庭可获消费券，消费券将以电子方式发放至中电「度度赏」奖赏平台内的电子礼券钱包，领取方法的通知于3月初起以邮寄或电邮方式寄出。
享有长者电费优惠的客户
消费券将以邮寄方式于 2026 年 3 月 27 日起陆续邮寄至客户于电费账户内的登记地址。
领取电子消费券方法
如客户已拥有中电 One 及度度赏账户，只需在 3 月 27 日后打开「度度赏电子礼券钱包」即可领取电子消费券。
第一步：在Google Play 或苹果App Store 下载中电App
第二步：启动中电Ｏne 账户
第三步：激活度度赏账户
如何建立中电One 帐户？
可到中电网站了解。
如何激活度度赏账户？
可到中电网站了解。
使用电子消费券方法
领取消费券后，可于中电度度赏平台使用电子消费券，或可在参与计划的实体商户使用。
中电度度赏使用方法
在参与计划的实体商户使用方法
消费券有效日期
消费券有效日期：2026年3月27日至2026年10月31日
参与商户名单
合资格家庭凭消券到近4,000间实体零售商店及食肆消费，包括饼店、杂货店、电器店、洗衣店、药房及社企店舖等。此外，电子消费券亦适用于中电度度赏奖赏平台。
参与商户名单将于2026年3月27日公布。
最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店 街坊：好多人排队 美心旗下品牌接手
2026-03-02 12:17 HKT