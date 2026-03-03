黎智英案丨《苹果日报》前执行总编辑冯伟光判囚10年 不服刑罚提上诉

壹传媒创办人黎智英及《苹果日报》3间相关公司、6名高层等共12被告，「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，3位《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾上月判处黎智英监禁20年，其余6名被告则判囚6年3个月至10年不等，3间公司则合共罚款三百零四万五百元。《苹果日报》英文版前执行总编辑暨前社论主笔冯伟光（ 笔名卢峰），承认「串谋勾结外国势力」罪，因未有出庭作供或协助控方，故只获三分之一的认罪扣减，被判监禁10年。冯伟光昨向高等法院提出刑罚上诉，根据司法机构网页显示，案件现时暂无聆讯排期。

3位《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾上月判刑时指出，黎智英及其他被告的串谋不仅精心策划，且持续进行，涉案「重光团队」的国际游说活动在香港境内外展开，呼吁外国政府对中港官员实施制裁，并确实促成部分制裁措施，认为此等行为属「罪行重大」， 强调必须判处长期监禁以彰显阻吓作用，刑期按例不应少于10年。

《苹果日报》前总编辑罗伟光、前执行总编辑林文宗、英文版前执行总编辑暨前社论主笔冯伟光（ 笔名卢峰）均未有出庭作供或协助控方，故只给予三分之一的认罪扣减，各判3人监禁10年。

五名从犯证人（张剑虹、陈沛敏、杨清奇、陈梓华、李宇轩）则被判囚6年3个月至7年3个月不等。3位法官指5人均因认罪并在黎智英案审讯中出庭顶证黎智英，而且5人的证供诚实且具重要性，成功令黎智英等被告入罪。即使5人不达「超级告密者」级别，最终也因应各人情况，给予7年9个月至8年9个月的刑期扣减。

案件编号：CACC75/2026 （HCCC52/2022）

法庭记者：刘晓曦