河套香港青年科创谷｜初创企业：科学园联通深港 助企业开拓内地和海外市场

香港科技园公司今日（3月2日）于香港科学园深圳分园举行「一园两地、深港共创」暨河套香港青年科创谷启动仪式，深圳分园园区企业接受《星岛》访问，表示园区为初创企业提供非常多帮助，联通深港，帮助企业开拓内地和海外市场。

园区有效解决企业多方面需要

中锃半导体（深圳）有限公司总裁谭志明表示，园区会帮助企业对接海关、税务等机构，引荐人才，介绍私人融资基金和投资公司，解决企业不同范畴需要。他介绍，公司核心产品为第三代半导体的刻蚀设备，表示内地对半导体需求大，因此选择进驻深圳园区。

中医药企业：香港具国际认可 有独立优势

山参有约健康科技（香港）有限公司创始人CEO杜浩受访时介绍，公司利用现代生物发酵技术，进行中医药现代化和可持续发展。杜浩认为，中医药国际化在香港有独特优势，因为香港更具国际认可。他还提到，香港在产品宣传的法律法规方面有更多自由空间，对企业宣传营销十分重要。

科学园帮助企业优化管理 拓展国际业务

赛富能科技（深圳）有限公司总经理李新艳提到，公司接受了香港科学园200万元的资助，作为第一桶金，帮助公司的静态热电新能源技术进行科研和商业化落地。他提到，园区会帮助优化企业管理，在IP打造、企业发展规划等方面提供帮助。香港科学园也会组织活动，让企业到不同展会宣讲，和来自新加坡等国家的国际机构交流。

