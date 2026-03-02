Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱阿联酋协助滞留旅客 酒店食宿费用政府「埋单」 滞留港人：转酒店都无咁大负担

社会
更新时间：18:49 2026-03-02 HKT
发布时间：18:49 2026-03-02 HKT

伊朗局势不稳，战火波及周边国家，其中热门旅游胜地及重要航空中转站杜拜及阿布扎比亦受影响，大批旅客滞留，一众受影响的港人均感到徬徨。阿布扎比文化及旅游部（Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi）向各酒店发信，宣布凡因「不可抗力因素」而无法离境的旅客，酒店应允许其继续入住，而滞留旅客的住宿及相关费用将由政府承担。有滞留当地的港人形容，拦截导弹的爆炸声令「成间房都震埋」，因此打算转往处于较安全位置的酒店。

忧酒店邻近机场高危

有已滞留阿布扎比三天的港人在Threads发文指，原先居住的酒店邻近机场及海边，而很多攻势都指向机场，且多数在海域引爆导弹，因担心危险而打算转到处于较安全位置的酒店。在阿联酋政府宣布「包食包住」后，该网民坦言「转（酒店）都转得无负担啲」。

港人直击：导弹拦截声如「杜比环回立体声」

发帖的港人又指，昨日（1日）攻击有静下来，一度以为机场会重开，但卡塔尔首都多哈今早又有6至7下大响声，相信是拦截导弹造成，直言「我哋feel过，杜比环回立体声boom，成间房都震埋」，形容是「个心震到训(瞓)唔著」，而昨日到大型商场买粮食，虽然9成店舖仍有营业，但人流是有减少。

从帖文的相片及航班网站可见，部分阿提哈德航空Etihad Airways航班已如常运作，包括前往阿姆斯特丹、巴黎、伦敦等航线。

