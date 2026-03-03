Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德体育园1周年｜园区变身娱体地标 盛事期间商户酒店营业额近翻倍 零售馆出租率九成

社会
更新时间：07:30 2026-03-03 HKT
发布时间：07:30 2026-03-03 HKT

启德体育园启用一周年，带动周边餐饮及酒店业交出亮眼成绩表。过去一年，园区吸引超过700万人次到访，零售馆出租率突破九成，成功引入利物浦官方旗舰店、香港桌球学院等运动品牌。昔日的机场旧址，如今成为香港体育与娱乐地标，吸引市民与旅客一再到访，邻近餐饮商户及酒店在大型活动期间营业额接近翻倍，更有酒店在盛事期间满房，展现出「盛事经济」的效应。

启德体育园自去年3月启用以来，已成功举办近50个、合共逾120场国际及本地的体育和娱乐盛事，带动园区人流持续上升，累计接待超过700万人次，零售及餐饮表现亦稳步增长。

利物浦旗舰店香港桌球学院进驻

位于体育园内的启德零售馆，以「运动游乐」为核心概念，成为「盛事经济」下最直接的受益者。根据园方资料，零售馆的整体出租率已超过90%，并吸引了利物浦足球俱乐部大中华区首间官方旗舰店、世界级桌球好手罗拔臣及卓林普投资的「香港桌球学院」等进驻。今年，零售馆将迎来国际剑击学院及占地逾1万平方呎的室内高尔夫球体验馆，进一步与运动游乐作连结。

零售馆汇聚近80间人气食肆，记者上周日到访位于零售馆2楼的名苑酒家，中午时间座无虚席。名苑酒家集团总监陈安迪表示，过去1年受启德体育园多项盛事带动，酒楼整体营业额录得双位数增长，特别是全运会及多场数万人规模的演唱会举行期间，人流及生意额较平日显著提升，晚市订座经常全满，部分盛事当日的营业额较平日接近倍增，人均消费稳定在300至350元以上，「不论是演出前的餐饮需求或观众散场后的晚餐消费，我们都看见稳定而健康的增长动力。」

游客大幅上升 人均销费稳定

据集团观察，盛事期间外地旅客占比大幅上升，以大湾区及内地旅客为主，东南亚、欧美观赛及欣赏演唱会的旅客亦明显增加，成为晚市核心客群。

香港启德帝盛酒店总经理Anita Chan :

他们不再只为购物而来，而是倾向探索本地文化，例如在社交媒体上寻找九龙城的泰国菜餐胆或参观九龙城寨公园展览。

 

陈安迪提到，旅客会特意安排整日行程，包括吃饭、「打卡」、购物，使活动价值不只限于演出时段，「商户能直接受惠于庞大客流，提升生意额与品牌曝光。」他续指，园区的交通及配套逐步成熟，让观众更乐意留在现场消费，整体而言，盛事与商户之间形成良性互动，「旅客为盛事而来、为美食停留，实现赛事、商户、旅客三方共赢，带动启德片区长远的商业活力。」

「竞技庆功套餐」深受欢迎

回顾启德体育园去年成绩，12月31日除夕，园区录得单日12万人次访客的破纪录高峰。各项演出开始前后，零售馆多间食肆及美食广场人头涌涌，不少商户均有为盛事作出相应的调配，并推出主题套餐及优惠「吸客」。

以名苑为例，陈安迪指，曾就全运会推出「竞技庆功套餐」，深受运动员及观众欢迎，也有针对演唱会观众推出快捷套餐和限定优惠，吸引不少年轻歌迷及家庭顾客购买。他说，欣赏园区提前提供下个月的活动时间表，让团队能「超前部署」。

他特别提到，曾有主办方于赛后办20席的大规模庆功宴，出席人士包括来自俄罗斯、美国、欧美和南非的旅客，菜价每席6000元，需要分头尾轮应付，场面热闹。

日本室内游乐园品牌的海外首间旗舰店也选择落户启德，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG总经理石嘉明指，香港市场对「高质素、具备新鲜感」的娱乐体验有强大需求，「开业至今入场人次及会员人数稳步上升，期望能推出更多有趣、全方位的体验给大家。」

启德体育园的盛事也带动不少旅客在港旅游及住宿。永东直巴营运副总监谢蔚俊表示，自启德体育园启用后，乘客量持续增长。以演唱会为例，初期英国殿堂级摇滚乐队Coldplay演出期间，每日来回约4000人次；至近日韩国男团Seventeen演唱会，已增至约1万人次。非活动期间的客量亦上升，来自内地的自由行旅客增长约20%。

为了吸引「粉丝」群体，该司亦提供应援巴士服务，以开篷巴士接载「粉丝」往体育园，每次平均吸引约300至400人。他指，目前内地旅客占整体客源的60%至70%，其余则为澳门居民及海外华侨等。

谢蔚俊透露，未来将与票务平台合作，计划年中推出涵盖门票、应援活动及跨境巴士的套票，预料会受旅客欢迎。

国际巨星演唱会 酒店一房难求

此外，盛事也为本港带来过夜旅客。香港启德帝盛酒店总经理Anita Chan指出，酒店在大型盛事期间订房需求显著上升，尤其在去年全运会、香港国际七人榄球赛，以及Coldplay、BLACKPINK、周深等国际巨星演唱会期间，酒店在活动前一晚、当日，甚至翌日均达满房，与线上旅行社合作提供的「门票 + 住宿」套票，基本上推出1至2小时内售罄，充分反映盛事直接带动住宿需求。

她指，盛事期间，外地旅客比例有显著增加，客源组合也因活动性质而多元化，以今年1月的BLACKPINK演唱会为例，香港是该组合世界巡回演出的最后一站，也是中国唯一一站，吸引大量内地及东南亚歌迷访港。

体育园开幕首场大型演唱会Coldplay，则因其歌迷群主要在欧美，带来不少英国及欧洲旅客。此外，参考往年情况，香港国际七人榄球赛约60%至70%住客来自美国、英国、澳洲等长途市场，其中不少是每年固定来港的忠实球迷。

Anita补充，不少旅客会安排深度游及额外活动，令旅程更丰富多元，「他们不再只为购物而来，而是倾向探索本地文化，例如在社交媒体上寻找九龙城的泰国菜餐厅或参观九龙城寨公园展览。」

她相信，随着体育园持续举办世界级盛事，将为香港旅游业、周边餐饮及零售经济带来长远正面影响，并为酒店业界打破传统短途过境模式，刺激非节假日的旅游需求。

记者 关英杰 林家希 潘明卉

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小时前
路透社
01:11
伊朗局势｜特朗普：「大规模攻势将至」美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
8小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
10小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
13小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
20小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
9小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
16小时前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
11小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
23小时前
美伊战争揭AI军备时代降临 Claude解读波斯语机密 Palantir工程师嵌入美军司令部
美伊战争揭AI军备时代降临 Claude解读波斯语机密 Palantir工程师嵌入美军司令部
投资理财
2小时前