全球人才峰会周｜月中会展举行 孙玉菡：已有逾27万人才来港发展 高才通占4成

社会
更新时间：17:07 2026-03-02 HKT
发布时间：17:07 2026-03-02 HKT

由劳工及福利局与香港人才服务办公室合办的「2026香港全球人才高峰会周」，以教育、科技、人才一体化发展为主轴，核心活动「国际人才论坛」及「机遇人才博览展」将于本月18至19日在香港会议展览中心举行，并由本月17至29日一连举办九项卫星活动，汇聚全球政商学界翘楚，构建亚洲区具规模的国际人才交流合作平台。活动今日（2日）举行发布会，劳工及福利局局长孙玉菡表示，高峰会周旨在于全球人才生态快速转型的关键时刻，探讨人才发展、政策与机遇的新思路，配合国家发展，打造香港成为国际高端人才集聚高地。

孙玉菡：藉峰会向全球「千里马」发明确信号

孙玉菡指，「千里马常有，而伯乐不常有」，冀藉是次峰会，向全球的「千里马」释放明确信号。香港除了对外推广作为国际人才枢纽及国家人才门户的双重角色外，亦会加强区域人才交流与合作。

孙玉菡又指，今年是「十五五」对接计划的开局之年，人才是宝贵资源，亦是竞争力的核心动力。香港会更好融入国家发展大局，积极引进及培育世界级优秀人才。政府过去三年多推出一系列揽才、留才政策，成效令人鼓舞。截至今年1月底，已有逾27万人才来港定居发展，当中经高端人才通行证计划来港者约占四成。

安永香港咨询服务合伙人郑添之表示，当今人才需求与发展趋势转变迅速，期望透过今届国际人才论坛加强跨界交流与经验分享。他指出，年轻人在机构中最关键的是能否持续提升个人技能，香港具备优良的发展环境，能为人才提供团队协作等多元成长机会。他又建议雇主除了提供发展空间外，亦要向海内外人才展现香港的生活模式与发展优势，让人才可与家人、朋友共享在港的美好生活与事业前景，从而提升吸引力。

高才通来港者分享经验

曾透过B类高端人才通行证由上海来港就业的周锡晨表示，他两年前凭借高才通计划来港工作，当时完全不懂听写及讲广东话。他认为高才通计划为全球人才提供便捷来港渠道，协助人才落地扎根，其家庭亦在港获得相应支援。

他透露，自己曾参加香港人才服务办公室提供的广东话课程，逐步融入本地生活。周锡晨又指出，创科是香港重点发展领域，不仅拓阔他的个人视野，让他接触前沿科技，更可连接内地庞大市场机遇。

人才博览展汇聚约70家大型企业

为期两日的「机遇汇人才博览展」设主题展区，汇聚约70家大型企业、教育与科技相关机构及政府部门等，为参加者提供最新行业资讯及多元化支援服务，展示香港以至大湾区的无限机遇。

今届高峰会周连结国际、内地及本地的合作伙伴，携手在约一周内举办九项与人才及人力资源相关的衞星活动，包括区域会议、招聘会及企业颁奖典礼等，提供一站式资讯与人脉交流平台，便利跨场参与以带来协同效应。其间，人才办将与国际青年商会签署合作协议，深化国际推广合作，说好香港故事。

记者、摄影：张琦

