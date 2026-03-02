Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

简约公屋｜九龙湾彩石里简约公屋入伙 首个由校舍改建、共148单位 何永贤：年内再推逾2万单位

社会
更新时间：13:11 2026-03-02 HKT
发布时间：13:11 2026-03-02 HKT

香港首个由校舍改建的简约公屋项目「九龙湾彩石里项目」今日（3月2日）正式入伙。项目由前圣若瑟英文中学旧校舍翻新而成，合共提供148个单位，月租介乎1,230至3,310元。房屋局局长何永贤出席简约公屋入伙仪式，并向三户入住家庭送上电热水壶。她提到，连同九龙湾彩石里项目在内，目前已有超过9,600个简约公屋单位落成并陆续入伙，今年中至年底还会再有2万多个单位陆续推出。

年底前再有2万多简约公屋单位陆续推出

项目单位分布以三至四人单位最多，共70个，实用面积约23至28平方米；其余包括26个一至二人单位及52个四至五人单位。每户配备独立洗手间、淋浴间及开放式煮食空间，并安装烟雾探测器，不设明火煮食，同时配备热水炉及抽气扇等基本设备。公屋附近交通便利，居民步行约9分钟可达港铁彩虹站。

保留外墙独特招牌字体及大型十字架

政府表示，项目翻新过程兼顾实用与保育，妥善保留原有建筑特色及善用空间。原有学校礼堂改作社区服务空间，社区内亦设有便利店及自助洗衣店，便利居民日常生活。外墙独特招牌字体及大型十字架按原址翻新，保留地区地标视觉元素与市民集体回忆。

记者：张琦

摄影：卢江球

