Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

免试签驾照︱运输署：「吸牌」3.16起全面网上预约 每日名额增至550个 扩至4间办事处（附预约连结）

社会
更新时间：10:22 2026-03-02 HKT
发布时间：10:22 2026-03-02 HKT

运输署今日（2日）宣布，由3月16日起，全面推行网上预约免试签发香港正式驾驶执照（免试签发）柜位服务并增加预约名额，同时扩展服务至全部四间牌照事务处，进一步便利申请人及更有效运用资源。「电子即日筹」安排亦会于3月16日取消。

3.16起全面网上预约 「电子即日筹」同日取消

由3月16日起，免试签发柜位服务的预约名额将增至每个工作日共550个，并扩展至全部4间牌照事务处。为更有效分流，位于长沙湾政府合署的九龙牌照事务处、东九龙政府合署的观塘牌照事务处和沙田政府合署的沙田牌照事务处新设的免试签发柜位服务，将专责处理以内地驾驶证提交的申请；而位于金钟统一中心的香港牌照事务处则继续处理以所有认可国家和地方（包括内地）发出的驾驶执照提交的申请。

每个工作日550个名额 扩至4间牌照事务处

同日起，为确保申请人公平有序地使用服务，所有申请人必须预先经指定网上预约系统（www.gov.hk/tc/residents/transport/drivinglicense/diabs.htm）（3月10日开放）预约免试签发柜位服务，并按预约日期及时间到指定牌照事务处提交申请，一方面节省排队轮候的时间，亦有助人流管理；3月16日取消即日筹安排。此前已透过预约系统成功预约柜位服务的申请人不受影响。

3月10日率先优化网上预约系统

为让申请人有序预约新增名额，运输署将于3月10日推出优化网上预约系统，并在3月10至13日分批开放3月16日至4月10日（共四星期）期间的新预约名额，具体安排如下：

时间 开放供预约的新名额时段
三月十日下午五时 三月十六日至三月二十日
三月十一日下午五时 三月二十三日至三月二十七日
三月十二日下午五时 三月三十日至四月二日
三月十三日下午五时 四月八日至四月十日

而由3月16日起，系统会开放未来四星期可预约的名额，并于每个工作日下午5时更新名额。

申请人进行网上预约时须核实身份，香港身份证持有人须使用已登记的「智方便」帐户登入；非香港身份证持有人或未登记「智方便」帐户的人士，须按系统指示上载其身份证明文件及驾驶执照。所有申请人均须提供电邮地址以接收一次性密码及进行核实。如发现所输入或提交的资料不真确，预约将被取消，名额会重新开放供其他申请人预约，以让系统更有效运作。免试签发的申请资格、所需文件及适用车种等维持不变。

经优化的网上预约系统具备多项保安及流量管理措施，包括人机验证机制及虚拟排队管理方案，以侦测并阻挡以自动程式操作抢筹，并适切调节流量，务求做到预约流程畅顺。

运输署发言人指，会继续严谨处理和核实每宗免试签发申请。申请人必须提交足够、真实和准确的证明文件，以证明完全符合法例订明的申请资格，申请方会获批。署方会密切留意新安排的推行情况，确保系统运作畅顺，并会在牌照事务处张贴告示。署方亦会继续积极研究利用科技优化免试签发申请程序，进一步便利申请人提交申请。

全面推行网上预约申请柜位服务后，现时24小时预约热线3763 8080将同步停止接受预约免试签发柜位服务。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
25分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
19小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
23小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
1小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
17小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
影视圈
13小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
15小时前
练马师苏伟贤（左）、骑师田泰安（中）以及「升泷驹」马主等26人滞留杜拜。香港赛马会
伊朗局势︱马会26人滞留杜拜 包括「升泷驹」马主、骑师田泰安及练马师苏伟贤等
社会
12小时前