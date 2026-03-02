免试签驾照︱运输署：「吸牌」3.16起全面网上预约 每日名额增至550个 扩至4间办事处（附预约连结）

运输署今日（2日）宣布，由3月16日起，全面推行网上预约免试签发香港正式驾驶执照（免试签发）柜位服务并增加预约名额，同时扩展服务至全部四间牌照事务处，进一步便利申请人及更有效运用资源。「电子即日筹」安排亦会于3月16日取消。

3.16起全面网上预约 「电子即日筹」同日取消

由3月16日起，免试签发柜位服务的预约名额将增至每个工作日共550个，并扩展至全部4间牌照事务处。为更有效分流，位于长沙湾政府合署的九龙牌照事务处、东九龙政府合署的观塘牌照事务处和沙田政府合署的沙田牌照事务处新设的免试签发柜位服务，将专责处理以内地驾驶证提交的申请；而位于金钟统一中心的香港牌照事务处则继续处理以所有认可国家和地方（包括内地）发出的驾驶执照提交的申请。

每个工作日550个名额 扩至4间牌照事务处

同日起，为确保申请人公平有序地使用服务，所有申请人必须预先经指定网上预约系统（www.gov.hk/tc/residents/transport/drivinglicense/diabs.htm）（3月10日开放）预约免试签发柜位服务，并按预约日期及时间到指定牌照事务处提交申请，一方面节省排队轮候的时间，亦有助人流管理；3月16日取消即日筹安排。此前已透过预约系统成功预约柜位服务的申请人不受影响。

3月10日率先优化网上预约系统

为让申请人有序预约新增名额，运输署将于3月10日推出优化网上预约系统，并在3月10至13日分批开放3月16日至4月10日（共四星期）期间的新预约名额，具体安排如下：

时间 开放供预约的新名额时段 三月十日下午五时 三月十六日至三月二十日 三月十一日下午五时 三月二十三日至三月二十七日 三月十二日下午五时 三月三十日至四月二日 三月十三日下午五时 四月八日至四月十日

而由3月16日起，系统会开放未来四星期可预约的名额，并于每个工作日下午5时更新名额。

申请人进行网上预约时须核实身份，香港身份证持有人须使用已登记的「智方便」帐户登入；非香港身份证持有人或未登记「智方便」帐户的人士，须按系统指示上载其身份证明文件及驾驶执照。所有申请人均须提供电邮地址以接收一次性密码及进行核实。如发现所输入或提交的资料不真确，预约将被取消，名额会重新开放供其他申请人预约，以让系统更有效运作。免试签发的申请资格、所需文件及适用车种等维持不变。

经优化的网上预约系统具备多项保安及流量管理措施，包括人机验证机制及虚拟排队管理方案，以侦测并阻挡以自动程式操作抢筹，并适切调节流量，务求做到预约流程畅顺。

运输署发言人指，会继续严谨处理和核实每宗免试签发申请。申请人必须提交足够、真实和准确的证明文件，以证明完全符合法例订明的申请资格，申请方会获批。署方会密切留意新安排的推行情况，确保系统运作畅顺，并会在牌照事务处张贴告示。署方亦会继续积极研究利用科技优化免试签发申请程序，进一步便利申请人提交申请。

全面推行网上预约申请柜位服务后，现时24小时预约热线3763 8080将同步停止接受预约免试签发柜位服务。