伊朗局势｜港队女足杜拜继续作赛 足总：情况暂时安全 会以职球员安全福祉为首要考虑
更新时间：11:20 2026-03-02 HKT
中东局势持续紧张，正在阿联酋杜拜东北部参加 Pink Ladies Cup比赛的香港女子足球代表队，仍按原定计划作赛。据了解，全队29名成员目前安全。足总今早（2日）发稿表示，女子足球代表队在杜拜情况安全，足总全力支援并与政府部门紧密联系以确保球队职球员安全。
原定3月8日回港 入住杜拜酒店暂时安全稳定
足总称，代表队早前2月25日远赴于阿联酋杜拜参与Pink Ladies Cup 2026， 原定3月8日回港，现因中东局势突变，目前在杜拜入住的酒店，情况暂时安全稳定。足总及特区政府相关部门已即时与球队取得联系，了解其身处当地之状况。
足总表示，会以职球员安全及福祉为首要考虑，将继续与相关政府部门保持密切联系，提供最大协助，以确保球队安全，并尽快协助安排返港事宜，衷心感谢各界的关心与支持。
港队早前已完成对非洲球队加纳的赛事，下一场将迎战坦桑尼亚。因应区内局势变化，球队已调整训练安排，取消外出操练，改为留在酒店内进行训练，以策安全。
消息指，由于赛会暂未宣布取消余下赛事，港队将继续留在当地参赛，并与文化体育及旅游局及保安局等政府部门保持密切联络，正密切留意最新形势发展。
正跟随香港女子足球代表队在杜拜参赛的球员曾丽薇向记者表示，目前全队队员及职员的情况均告安全。她透露，香港足球总会一直与球队保持紧密联系，确保信息畅通，并跟进队伍的状况。她亦借此机会，向所有关心港女足情况的香港市民及球迷表达谢意，多谢大家的关心。
