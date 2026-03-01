启德体育园1周年︱Seventeen透过主场馆萤幕 向启德体育园讲生日快乐

韩国超人气组合SEVENTEEN 昨日 (2月28日)起一连两日于启德主场馆举行演唱会，这是他们继去年9月来港举行演唱会后，再次在启德主场馆开唱。Seventeen今日( 3月1日 )更趁启德体育园开幕一周年，透过主场馆的萤幕向启德体育园讲生日快乐，令现场气氛即时升温。

今日园区内逾100间商户及食肆推一日限定9折优惠

为庆祝启德体育园一周年，加上韩国男团SEVENTEEN在主场馆举行演唱会，今日园区内超过100间商户及食肆有一日限定9折优惠，商户包括AEON STYLE、JOYPOLIS SPORTS Hong Kong、万宁、美食广场Food Gala、居食屋「和民」及美食海湾食肆等。

除了购物赏及优惠，启德零售馆及美食海湾亦提供多间特色餐饮，供访客于演出前后补给及聚会，享受多款期间限定美食，体验园区「食买玩」的一站式乐趣。另外，3月1日至15日，期间，启德体育园之友会员于启德零售馆、启德体艺馆、运动健康中心及美食海湾内，凭同日消费并达到指定金额，即可兑换启德体育园限量版八达通卡套装乙套。

园区商舖及餐饮设施更延长营业时间，让粉丝可于演唱会前后尽情购物、用餐，沉浸于欢乐气氛。