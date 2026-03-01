伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!

【伊朗/哈梅内伊/杜拜/阿联酋/空袭】美国、以色列2月28日联合空袭伊朗多个地点，伊朗最高领袖哈梅内伊身亡。杜拜棕榈岛酒店亦遭飞弹碎片击中起火，杜拜国际机场宣布暂停所有航班升降。多名身处杜拜的港人受影响滞留机场，部分人由航空公司安排临时酒店住宿。《星岛头条》记者联络到两位滞留当地的港人，均表示目前资讯混乱，不知机场何时重开，只能留在酒店等待进一步通知。

港人原定乘早机回港 惟机场已停摆

港人阿Yen与丈夫原定今日乘阿联酋航空早机EK380返香港，但航班因机场暂停升降而取消。她指昨晚看到新闻时，酒店职员已通知他们机场已关闭、先不要前往，而滞留机场的旅客亦已分配到不同酒店暂住。

居住距离机场8分钟车程的阿Yen表示，昨晚手机收到两次防空警报，「听到少少嘭嘭声」，日间街道上行人和车辆寥寥可数，不过为保安全，暂时都留在酒店用膳，或在酒店附近便利店购买日用品和干粮。她指已向入境处登记，对方向她提供中国领事馆电话。

相关新闻：

伊朗局势．旅游及航班更新｜入境处：截至今早8时共接131名身在当地港人查询 机管局指截至上午11时有9班航班取消

伊朗局势︱外交部：在伊朗中国公民尽快撤离 公布4陆路离境路线

伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 伊朗确认部份遇害军官名单︱不断更新

伊朗局势︱美国以色列「诱敌计划」成真？ 拆解德黑兰大爆炸背后军事战略与政治博弈

街道行人和车寥寥可数 港人不敢外出

据Yen了解，滞留杜拜的港人开设两个WhatsApp群组互通资讯，两个群组合共约18人，目前各人人身都安全。而阿联酋航空通知她，表示能免费更改10日内的航班，惟目前未知杜拜机场何时重开。

另一位同样滞留杜拜未能如期今早返港的沈小姐则与两位小朋友身处沙漠区酒店，目前虽安全但今日要退房，续订房间一晚要两万港元，但同时担心搬到市区酒店有遇袭、或导弹碎片击碎玻璃的风险，面临两难。她坦言「预唔到要住多几多日，唔知场仗要打几耐」，消息指市区仍不时传出爆炸声，故不知如何是好。

「预唔到住几多日 唔知场仗要打几耐」

沈小姐叹称，现时当地消息混乱，未知有否撤离计划。她指一开始知道美国和以色列攻击伊朗，但「无谂过会波及杜拜」，起初以为关闭杜拜机场是「预防性质」，没想到会真的遭受空袭，现时人生路不熟「都唔知走去边到好」。

沈小姐指续订房间一晚要两万港元，但同时担心搬到市区酒店有风险，面临两难。受访者IG图片

入境处接获131名身在当地港人查询

入境处回复《星岛头条》查询表示，截至3月1日上午8时，入境处共接获131名身在当地的港人查询 ，包括最新航班安排。所有查询港人报称身处安全地方。入境处会继续与查询港人保持联络，就其行程及航班资讯提供适切意见及可行的协助，并会继续与公署、中国驻当地使领馆及旅游业监管局保持紧密联系，留意事态发展及积极跟进事件。

入境处又指，在外港人如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852) 1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线或提交网上求助表格求助。

记者：陈俊豪