马年车牌拍卖︱英文单字「H」车牌2000万成交 历来第四高 无字头「30」455万成交

运输署今日举行马年新春车牌拍卖，共推出49个车牌号码供市民竞投。除了多个包含寓意发财数字「8」的组合，如「GG 8888」、「HK 8886」及「JZ 8888」外，今年最受瞩目的焦点，莫过于第26个推出的单字母车牌「H」，以及第25个推出的无字头号码「30」。最终，焦点车牌「H」以2000万元成交，由一位男士投得；车牌「30」则以455万元成交。

「H」牌第一口叫价已升至500万

「H」号自订车牌于下午约3点25分开始竞投，底价仅为5000元，但现场竞投激烈，第一口叫价便升至500万，每口叫价3分钟内便改为10万元。初期以138号、105号、135号竞投者最争持激烈。竞投价超过1,000万元后，以105号、135号及36号竞投者的竞争最为激烈，每口叫价亦升至20万。最后「H」号车牌经90口叫价后，由持有135号牌的男子以2000万元成交，成为历来第四高成交价的车牌，场内响起掌声。135号竞投者离场后并未接受记者访问，急忙离开。

无字头车牌「30」亦是今年的焦点车牌。该车牌是「H」牌拍卖的前一个车牌，底价188万元，每口叫价1万元，2分钟后，叫价便升至至300万，主要由16号及37号买家竞争。竞投最终以455万元成交，由37号的男买家投得。

车牌中心负责人：「H」牌成交价虽高但保值

优质幸运车牌中心负责人颜文瀚在拍卖后回应记者提问。今年「H」牌以2000万高价成交，比去年以1420万元成交的「S」字车牌高相当多，颜文瀚解释这与每个字的寓意有关，「H」字两脚踏地，有好意头。相反去年的「S」字形状上寓意未必好，又可能与去年女艺人「大S」身故相隔时间太近，成交价便不及今年高。他补充，车牌的价格主要视乎买家的喜好，「30」号车牌之所以特别，就是因为数字工整。

他指今年经济重见起色，「H」牌的2000万成交价亦是他预期价钱，笑指香港仍有很多有钱人。他认为，投资车牌是不错的投资方式，较车辆更为保值，因为车牌独一无二，无可取代。他举「H」牌为例，认为虽然2000万的成交价已经颇高，价值未必有大幅上涨的空间，但预计会继续保值。

翻查纪录，单字母车牌向来是拍卖会上焦点。目前香港史上最贵的车牌为单字母「W」，于2021年新春拍卖会上以天价2,600万港元成交；紧随其后的是单字母「R」，于2023年以2,550万港元成交。去年登场的「S」车牌，则以1,420万港元成交。

记者：周育莹

摄影：苏正谦