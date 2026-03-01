简朴房懒人包︱条例正式生效 即日起接受认证申请 首年登记享36个月宽限期（附申请方法、区域服务队联络方法）

为解决香港长久以来的劣质「㓥房」问题，《简朴房条例》（第658章）于2026年3月1日正式生效。房屋局辖下的分间单位专责小组（专责小组）即日起接受现存分间单位的登记及简朴房认证申请。整个简朴房制度以「先登记、后执法」为原则，设有长达48个月的过渡安排，直至2030年2月28日，旨在让业主有充足时间进行改造工程以符合法例要求。

政府发言人强调，处理劣质「㓥房」已是社会不争的共识。为优先保障租户福祉，制度并非「一刀切」，有关违法出租无登记、无认证单位的刑事罪行，将在条例实施12个月后，即2027年3月1日起才正式生效。

简朴房登记制度︱首年登记享36个月宽限期 申请费用全免

在新制度推展的首年（2026年3月1日至2027年2月28日），房屋局重点鼓励现有分间单位的业主尽快提交登记申请。成功登记者可获得36个月的宽限期（由2027年3月1日至2030年2月28日），以便更灵活地安排租赁及改造工程。

政府指，此项宽限期登记申请程序简单，费用全免。无论单位目前是否符合居住环境最低标准，均欢迎业主或营运者先进行免费登记，以取得宽限期，争取更多时间为单位进行所需改造和提交认证申请。

执法与租户支援：6队服务队助寻居所

自2027年3月1日起，专责小组将以务实、以民为本和风险为本的原则，情理兼备地对违法单位采取有序执法，并确保分间单位住户不会因相关执法行动而流离失所。

为此，房屋局已聘请六队分间单位区域服务队，协助有需要的受影响住户在私人市场上寻找其他居所（包括已取得简朴房认证的单位），或灵活协调过渡性房屋、中转房屋等资源提供暂时安置。同时，服务队亦会持续透过街站、家访等方式接触住户，提供全方位支援，包括处理查询、转介租务管制个案、协助申请传统公屋、「简约公屋」或过渡性房屋等。

简朴房8大最低标准

根据简朴房制度，所有分间单位必须符合八大范畴的居住环境最低标准，并成功取得简朴房认证后，方可合法出租。房屋局已发布《简朴房居住环境最低标准实务守则》，为业主及业界人士提供清晰指引。八大标准包括：

最低面积

最低高度

消防安全

结构安全

设有独立厕所

具备供水要求

满足照明及通风

设有独立水电表

简朴房申请方法及费用

业主或营运者由即日起，可透过邮寄、亲身前往专责小组办事处投递，或经「智方便+」于网上提交登记及认证申请。所有相关申请表格、申请指引及《实务守则》等均已上载至简朴房专题网站。

为鼓励分间单位业主尽早递交申请，政府特别就认证申请费提供「早鸟」减免优惠。在制度推行的首年（至2027年2月28日），认证申请费用可获全免。

