简朴房懒人包︱条例正式生效 即日起接受认证申请 首年登记享36个月宽限期（附申请方法、区域服务队联络方法）

社会
更新时间：09:40 2026-03-01 HKT
发布时间：09:40 2026-03-01 HKT

为解决香港长久以来的劣质「㓥房」问题，《简朴房条例》（第658章）于2026年3月1日正式生效。房屋局辖下的分间单位专责小组（专责小组）即日起接受现存分间单位的登记及简朴房认证申请。整个简朴房制度以「先登记、后执法」为原则，设有长达48个月的过渡安排，直至2030年2月28日，旨在让业主有充足时间进行改造工程以符合法例要求。

政府发言人强调，处理劣质「㓥房」已是社会不争的共识。为优先保障租户福祉，制度并非「一刀切」，有关违法出租无登记、无认证单位的刑事罪行，将在条例实施12个月后，即2027年3月1日起才正式生效。

简朴房登记制度︱首年登记享36个月宽限期 申请费用全免

在新制度推展的首年（2026年3月1日至2027年2月28日），房屋局重点鼓励现有分间单位的业主尽快提交登记申请。成功登记者可获得36个月的宽限期（由2027年3月1日至2030年2月28日），以便更灵活地安排租赁及改造工程。

政府指，此项宽限期登记申请程序简单，费用全免。无论单位目前是否符合居住环境最低标准，均欢迎业主或营运者先进行免费登记，以取得宽限期，争取更多时间为单位进行所需改造和提交认证申请。

相关新闻：

简朴房︱房屋局吁业主尽快登记 未来5年提供19.6万公屋望止㓥房户搬迁潮

简朴房︱政府持续严打工厦㓥房 如设举报制度须审时度势 短期内以现有单位设样办房

执法与租户支援：6队服务队助寻居所

自2027年3月1日起，专责小组将以务实、以民为本和风险为本的原则，情理兼备地对违法单位采取有序执法，并确保分间单位住户不会因相关执法行动而流离失所。

为此，房屋局已聘请六队分间单位区域服务队，协助有需要的受影响住户在私人市场上寻找其他居所（包括已取得简朴房认证的单位），或灵活协调过渡性房屋、中转房屋等资源提供暂时安置。同时，服务队亦会持续透过街站、家访等方式接触住户，提供全方位支援，包括处理查询、转介租务管制个案、协助申请传统公屋、「简约公屋」或过渡性房屋等。

简朴房8大最低标准

根据简朴房制度，所有分间单位必须符合八大范畴的居住环境最低标准，并成功取得简朴房认证后，方可合法出租。房屋局已发布《简朴房居住环境最低标准实务守则》，为业主及业界人士提供清晰指引。八大标准包括：

  • 最低面积

  • 最低高度

  • 消防安全

  • 结构安全

  • 设有独立厕所

  • 具备供水要求

  • 满足照明及通风

  • 设有独立水电表

简朴房申请方法及费用

业主或营运者由即日起，可透过邮寄、亲身前往专责小组办事处投递，或经「智方便+」于网上提交登记及认证申请。所有相关申请表格、申请指引及《实务守则》等均已上载至简朴房专题网站

为鼓励分间单位业主尽早递交申请，政府特别就认证申请费提供「早鸟」减免优惠。在制度推行的首年（至2027年2月28日），认证申请费用可获全免。

注一：六队分间单位区域服务队的联络方法如下：

新家园协会香港岛服务处 香港岛 中西区、东区、南区及湾仔 2807 2188 / 9267 9548
[email protected]
油尖旺民生关注会 九龙西（1） 油尖旺 6257 4590
[email protected]
香港单亲协会 九龙西（2） 深水埗 9813 7512
[email protected]
新家园协会九龙西服务处 九龙中及东 九龙城、黄大仙及观塘 2720 7010 / 6435 2496
[email protected]
新界社团联会社会服务基金 新界西 元朗、屯门、荃湾、葵青及离岛 5169 5757
[email protected]
沙田居民协会 新界东 大埔、北区、西贡及沙田 2691 8055 / 9683 0925
[email protected]

注二：简朴房制度推行首三年就宽减／宽免认证申请费的具体安排如下：

递交简朴房认证申请
日期		 简朴房认证申请费（以每个分间单位计）
分间单位所处的已登记楼宇单位
在2026年3月1日至
2026年8月31日期间
递交宽限期登记申请		 分间单位所处的已登记楼宇单位
在2026年9月1日至
2027年2月28日期间
递交宽限期登记申请		 其他
分间单位
由2026年3月1日至
2027年2月28日		 申请费全免 申请费全免 申请费全免
由2027年3月1日至
2028年2月29日		 1,500元
由2028年3月1日至
2029年2月28日		 1,500元
由2029年3月1日起 3,000元

 

